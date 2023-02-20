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Байден приехал в Киев

Ведомости

Президент США Джо Байден приехал в Киев и встретился с украинским президентом Владимиром Зеленский, сообщил последний в своем Telegram-канале.

«Джозеф Байден, добро пожаловать в Киев! Ваш визит является чрезвычайно важным знаком поддержки для всех украинцев», – написал Зеленский на двух языках – английском и украинском.

Позже Белый дом опубликовал заявление Байдена в связи визитов в Киев.

«<...> я нахожусь сегодня в Киеве, чтобы встретиться с президентом Зеленским и подтвердить нашу непоколебимую и неизменную приверженность демократии, суверенитету и территориальной целостности Украины», – следует из заявления Байдена.

Американский президент заявил, что объявит о поставке критически важного оборудования, включая артиллерийские боеприпасы, противотанковые системы и радары воздушного наблюдения. По его словам, в конце этой недели Соединенные Штаты объявят о дополнительных санкциях против российских элит и компаний.

До этого украинские Telegram-каналы, в частности «Политика Страны», публиковали фото и видеозаписи встречи Байдена и Зеленского у Михайловского собора в Киеве. На видеозаписи был слышен звук воздушной тревоги.

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В предыдущий раз Зеленский и Байден встречались в конце декабря. Так, Зеленский 21 декабря 2022 г. прибыл в США. Уточнялось, что это первый визит украинского лидера с начала спецоперации России.  По итогам переговоров с Байденом в ходе совместной пресс-конференции в Белом доме президент США сообщил, что Зеленский открыт к поиску «справедливого мира» с Россией.

Кремль также давал комментарии на этот счет. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что переговоры президентов Украины и США вызвали сожаление у Кремля, поскольку никаких реальных признаков готовности к миру не прозвучало.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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