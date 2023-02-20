Байден приехал в Киев
Президент США Джо Байден приехал в Киев и встретился с украинским президентом Владимиром Зеленский, сообщил последний в своем Telegram-канале.
«Джозеф Байден, добро пожаловать в Киев! Ваш визит является чрезвычайно важным знаком поддержки для всех украинцев», – написал Зеленский на двух языках – английском и украинском.
Позже Белый дом опубликовал заявление Байдена в связи визитов в Киев.
«<...> я нахожусь сегодня в Киеве, чтобы встретиться с президентом Зеленским и подтвердить нашу непоколебимую и неизменную приверженность демократии, суверенитету и территориальной целостности Украины», – следует из заявления Байдена.
Американский президент заявил, что объявит о поставке критически важного оборудования, включая артиллерийские боеприпасы, противотанковые системы и радары воздушного наблюдения. По его словам, в конце этой недели Соединенные Штаты объявят о дополнительных санкциях против российских элит и компаний.
До этого украинские Telegram-каналы, в частности «Политика Страны», публиковали фото и видеозаписи встречи Байдена и Зеленского у Михайловского собора в Киеве. На видеозаписи был слышен звук воздушной тревоги.
В предыдущий раз Зеленский и Байден встречались в конце декабря. Так, Зеленский 21 декабря 2022 г. прибыл в США. Уточнялось, что это первый визит украинского лидера с начала спецоперации России. По итогам переговоров с Байденом в ходе совместной пресс-конференции в Белом доме президент США сообщил, что Зеленский открыт к поиску «справедливого мира» с Россией.
Кремль также давал комментарии на этот счет. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что переговоры президентов Украины и США вызвали сожаление у Кремля, поскольку никаких реальных признаков готовности к миру не прозвучало.