Байден приехал в Киев

В предыдущий раз Зеленский и Байден встречались в конце декабря. Так, Зеленский 21 декабря 2022 г. прибыл в США. Уточнялось, что это первый визит украинского лидера с начала спецоперации России. По итогам переговоров с Байденом в ходе совместной пресс-конференции в Белом доме президент США сообщил, что Зеленский открыт к поиску «справедливого мира» с Россией.