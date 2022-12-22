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В Кремле выразили сожаление о переговорах Байдена и Зеленского

Ведомости

Переговоры президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена вызвали сожаление у Кремля, поскольку никаких реальных признаков готовности к миру не прозвучало. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Пока мы можем констатировать сожаление. Тот факт, что ни со стороны президента Байдена, ни со стороны президента Зеленского не прозвучало хоть каких-то слов, которые можно было бы воспринимать как потенциальную готовность прислушаться к озабоченности России, не прозвучало также ни одного слова, предостерегающего господина Зеленского от варварских обстрелов жилых домов в населенных пунктах Донбасса, не прозвучало реальных призывов к миру. Не на камеру, как говорится, а реальных», — сказал он.

Песков отметил, что в Кремле следили за поступающей информацией и встречей между Байденом и Зеленским. По словам представителя Кремля, встреча лидеров США и Украины «свидетельствует о том, что США продолжают линию на то, чтобы де-факто и опосредованно воевать с Россией до последнего украинца». 

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США с первым зарубежным визитом с начала спецоперации на Украине накануне, 21 декабря, вечером. По итогам переговоров с президентом США Джо Байденом в ходе совместной пресс-конференции в Белом доме Байден сообщил, что Зеленский открыт к поиску «справедливого мира» с Россией.

После этого посол России в США сообщил, что поездка Зеленского в США демонстрирует, что ни он сам, ни американское руководство не готовы к мирному урегулированию конфликта на Украине и переговорам с Россией. По его словам, эти переговоры продемонстрировали «нацеленность на войну, на гибель простых солдат, на дальнейшее привязывание украинского режима к нуждам Вашингтона». Антонов подчеркнул, что сообщения о том, что Россия не проявляет заинтересованности в достижении мира, лживы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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