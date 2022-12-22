В Кремле выразили сожаление о переговорах Байдена и Зеленского

«Пока мы можем констатировать сожаление. Тот факт, что ни со стороны президента Байдена, ни со стороны президента Зеленского не прозвучало хоть каких-то слов, которые можно было бы воспринимать как потенциальную готовность прислушаться к озабоченности России, не прозвучало также ни одного слова, предостерегающего господина Зеленского от варварских обстрелов жилых домов в населенных пунктах Донбасса, не прозвучало реальных призывов к миру. Не на камеру, как говорится, а реальных», — сказал он.