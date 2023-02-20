Генпрокуратура признала нежелательной организацию «Лига свободных наций»

В ведомстве пояснили, что деятельность организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ. Кроме того, руководители организации, проживающие в Литве, Великобритании и Украине, призывают к нарушению территориальной целостности страны, сказано в сообщении.