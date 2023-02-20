Газета
Политика

Генпрокуратура признала нежелательной организацию «Лига свободных наций»

Ведомости

Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность на территории России литовской организации «Лига свободных наций» (Free Nations League). Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры в Telegram-канале.

«По решению Генпрокуратуры России литовская иностранная неправительственная организация Free Nations League («Лига свободных наций») признана нежелательной», — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что деятельность организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ. Кроме того, руководители организации, проживающие в Литве, Великобритании и Украине, призывают к нарушению территориальной целостности страны, сказано в сообщении.

Уточняется, что сведения уже направлены в Минюст. Ведомство должно внести «Лигу свободных наций» в перечень организаций, чья деятельность признана нежелательной в России.

Ранее Роскомнадзор заблокировал сайт «Лиги свободных наций».

14 февраля Минюст внес в реестр нежелательных организаций «Форум свободной России». Его деятельность была признана Генпрокуратурой нежелательной в России 1 февраля. Сайт НПО также заблокирован на территории страны. Всего перечень Минюста насчитывает 75 организаций.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных