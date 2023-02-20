Генпрокуратура признала нежелательной организацию «Лига свободных наций»
Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность на территории России литовской организации «Лига свободных наций» (Free Nations League). Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры в Telegram-канале.
«По решению Генпрокуратуры России литовская иностранная неправительственная организация Free Nations League («Лига свободных наций») признана нежелательной», — говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что деятельность организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ. Кроме того, руководители организации, проживающие в Литве, Великобритании и Украине, призывают к нарушению территориальной целостности страны, сказано в сообщении.
Уточняется, что сведения уже направлены в Минюст. Ведомство должно внести «Лигу свободных наций» в перечень организаций, чья деятельность признана нежелательной в России.
Ранее Роскомнадзор заблокировал сайт «Лиги свободных наций».
14 февраля Минюст внес в реестр нежелательных организаций «Форум свободной России». Его деятельность была признана Генпрокуратурой нежелательной в России 1 февраля. Сайт НПО также заблокирован на территории страны. Всего перечень Минюста насчитывает 75 организаций.