Шойгу вручил погоны генерал-полковника командующим двух военных округов

Мурадов командует войсками ВВО с 2022 г. О том, что Никифоров возглавил ЗВО, стало известно 17 февраля. В этот же день стало известно, что командующим войсками Центрального военного округа назначен генерал-лейтенант Андрей Мордвичев, а войсками Южного военного округа – генерал-полковник Сергей Кузовлев. На этих должностях они с 2023 г.