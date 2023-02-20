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Шойгу вручил погоны генерал-полковника командующим двух военных округов

Ведомости

Министр обороны России Сергей Шойгу вручил погоны генерал-полковника командующим войсками Западного и Восточного военных округов Евгению Никифорову и Рустаму Мурадову соответственно, передает пресс-служба Минобороны в Telegram-канале, опубликовав соответствующее видео.

В понедельник, 20 февраля, в Национальном центре управления обороной РФ состоялась торжественная церемония вручения погон высших офицеров военнослужащим Вооруженных сил страны.

«Сергей Шойгу вручил погоны генерал-полковника командующему войсками Западного военного округа Евгению Никифорову и командующему войсками Восточного военного округа Рустаму Мурадову, а также погоны в связи с присвоением очередных воинских званий еще нескольким высшим и старшим офицерам», – следует из сообщения оборонного ведомства.

В рамках этого мероприятия министр обороны поздравил военнослужащих, выразил благодарность за образцовое выполнение задач и пожелал им дальнейших успехов в службе.

17 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания генерал-полковника Никифорову и Мурадову. Также генерал-полковниками стали первый замначальника Военной академии Генштаба ВС РФ Олег Макаревич и начальник Общевойсковой академии ВС России Александр Романчук.

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Мурадов командует войсками ВВО с 2022 г. О том, что Никифоров возглавил ЗВО, стало известно 17 февраля. В этот же день стало известно, что командующим войсками Центрального военного округа назначен генерал-лейтенант Андрей Мордвичев, а войсками Южного военного округа – генерал-полковник Сергей Кузовлев. На этих должностях они с 2023 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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