Шойгу вручил погоны генерал-полковника командующим двух военных округов
Министр обороны России Сергей Шойгу вручил погоны генерал-полковника командующим войсками Западного и Восточного военных округов Евгению Никифорову и Рустаму Мурадову соответственно, передает пресс-служба Минобороны в Telegram-канале, опубликовав соответствующее видео.
В понедельник, 20 февраля, в Национальном центре управления обороной РФ состоялась торжественная церемония вручения погон высших офицеров военнослужащим Вооруженных сил страны.
«Сергей Шойгу вручил погоны генерал-полковника командующему войсками Западного военного округа Евгению Никифорову и командующему войсками Восточного военного округа Рустаму Мурадову, а также погоны в связи с присвоением очередных воинских званий еще нескольким высшим и старшим офицерам», – следует из сообщения оборонного ведомства.
В рамках этого мероприятия министр обороны поздравил военнослужащих, выразил благодарность за образцовое выполнение задач и пожелал им дальнейших успехов в службе.
17 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания генерал-полковника Никифорову и Мурадову. Также генерал-полковниками стали первый замначальника Военной академии Генштаба ВС РФ Олег Макаревич и начальник Общевойсковой академии ВС России Александр Романчук.
Мурадов командует войсками ВВО с 2022 г. О том, что Никифоров возглавил ЗВО, стало известно 17 февраля. В этот же день стало известно, что командующим войсками Центрального военного округа назначен генерал-лейтенант Андрей Мордвичев, а войсками Южного военного округа – генерал-полковник Сергей Кузовлев. На этих должностях они с 2023 г.