МИД пообещал ответить на решение Нидерландов сократить число российских дипломатов
Москва считает решение Нидерландов сократить число российских дипломатов, а также приостановить деятельность торгового представительства России в Амстердаме недружественным шагом, который нацелен на дальнейшее разрушение отношений между двумя странами. Россия примет ответные меры, заявили в пресс-службе МИД РФ.
«Расцениваем решение МИД Нидерландов о радикальном сокращении численности сотрудников Посольства России в Гааге и приостановке деятельности Торгового представительства России в Амстердаме как очередной недружественный шаг, нацеленный на дальнейшее разрушение российско-нидерландских отношений», – говорится в сообщении МИДа.
Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что решение Нидерландов приостановить работу торгового представительства ведет к «демонтажу основ торгово-экономического сотрудничества», которое существовало между странами долгое время.
«В Гааге должны понимать, что наши и без того весьма отягощенные проблемами двусторонние связи подвергнутся основательному переформатированию», – заявили в российском МИДе. В заключении сообщения сказано, что Москва примет ответные меры на вышеупомянутые решения нидерландской стороны.
Ранее сегодня глава Службы военной разведки и безопасности Нидерландов сообщил, что страну должны покинуть 17 российских дипломатов. При этом два дня назад министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра заявлял о решении выслать из страны около 10 российских дипломатов. Глава МИД поясниял свое решение тем, что якобы Россия направляет в Нидерланды в качестве дипломатов сотрудников разведки. Также, по его словам, кабинет министров не может позволить, чтобы в посольстве России в Гааге работало больше дипломатов, чем в посольстве Нидерландов в Москве. Они должны будут покинуть страну в течение двух недель.
18 февраля Хукстра также сообщил о решении Нидерландов закрыть торговое представительство России в Амстердаме.