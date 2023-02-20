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МИД пообещал ответить на решение Нидерландов сократить число российских дипломатов

Ведомости

Москва считает решение Нидерландов сократить число российских дипломатов, а также приостановить деятельность торгового представительства России в Амстердаме недружественным шагом, который нацелен на дальнейшее разрушение отношений между двумя странами. Россия примет ответные меры, заявили в пресс-службе МИД РФ.

«Расцениваем решение МИД Нидерландов о радикальном сокращении численности сотрудников Посольства России в Гааге и приостановке деятельности Торгового представительства России в Амстердаме как очередной недружественный шаг, нацеленный на дальнейшее разрушение российско-нидерландских отношений», – говорится в сообщении МИДа.

Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что решение Нидерландов приостановить работу торгового представительства ведет к «демонтажу основ торгово-экономического сотрудничества», которое существовало между странами долгое время.

«В Гааге должны понимать, что наши и без того весьма отягощенные проблемами двусторонние связи подвергнутся основательному переформатированию», – заявили в российском МИДе. В заключении сообщения сказано, что Москва примет ответные меры на вышеупомянутые решения нидерландской стороны.

Ранее сегодня глава Службы военной разведки и безопасности Нидерландов сообщил, что страну должны покинуть 17 российских дипломатов. При этом два дня назад министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра заявлял о решении выслать из страны около 10 российских дипломатов. Глава МИД поясниял свое решение тем, что якобы Россия направляет в Нидерланды в качестве дипломатов сотрудников разведки. Также, по его словам, кабинет министров не может позволить, чтобы в посольстве России в Гааге работало больше дипломатов, чем в посольстве Нидерландов в Москве. Они должны будут покинуть страну в течение двух недель.

18 февраля Хукстра также сообщил о решении Нидерландов закрыть торговое представительство России в Амстердаме.

Ранее по теме: Нидерланды вышлют из страны около 10 российских дипломатов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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