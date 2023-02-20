МИД пообещал ответить на решение Нидерландов сократить число российских дипломатов

Ранее сегодня глава Службы военной разведки и безопасности Нидерландов сообщил, что страну должны покинуть 17 российских дипломатов. При этом два дня назад министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра заявлял о решении выслать из страны около 10 российских дипломатов. Глава МИД поясниял свое решение тем, что якобы Россия направляет в Нидерланды в качестве дипломатов сотрудников разведки. Также, по его словам, кабинет министров не может позволить, чтобы в посольстве России в Гааге работало больше дипломатов, чем в посольстве Нидерландов в Москве. Они должны будут покинуть страну в течение двух недель.