Пушилин назвал визит Байдена в Киев демонстративным
Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин назвал визит президента США Джо Байдена в Киев демонстративным. Об этом он заявил в разговоре с «РИА Новости».
«Принимать глав других стран – внутреннее дело суверенных государств, но это не случай Украины. Она управляется из США, и в Киев прибыл один из архитекторов государственного вооруженного переворота в 2014 г. <...> Конечно, это демонстративный визит. Прежде всего он должен продемонстрировать миру, кто в этом доме хозяин», – сказал Пушилин.
По его словам, среди причин, по которым Байден вчера встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, является поддержка украинского народа, «который уже не так рьяно хочет воевать», а также поддержка «падающего рейтинга Зеленского». «Нужно убедить и дальше оставшуюся часть Украины жертвовать собой ради интересов США», – заключил Пушилин.
Джо Байден приехал в Киев накануне, 20 февраля. Он посетил украинскую столицу впервые с начала спецоперации России на Украине. Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале фотографию с американским лидером и заявил, что его визит «является чрезвычайно важным знаком поддержки для всех украинцев». Приезд Байдена в Киев ранее не был анонсирован. В Белом доме заявили, что президент США с 20 по 22 февраля посетит Польшу, подчеркнув, что он не поедет в другие страны.
Байден заявил, что его визит в Киев приурочен к годовщине начала боевых действий в стране. Поездка демонстрирует «непоколебимую» поддержку Украины со стороны США, подчеркнул он. Американский лидер также анонсировал новые санкции против российских «элит и компаний», о которых будет объявлено позже на этой неделе. Байден также сообщил, что 21 февраля будет объявлено о выделении Украине нового пакета военной помощи на $500 млн.
Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала, что накачивание Украины вооружением приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией.