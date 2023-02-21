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Пушилин назвал визит Байдена в Киев демонстративным

Ведомости

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин назвал визит президента США Джо Байдена в Киев демонстративным. Об этом он заявил в разговоре с «РИА Новости».

«Принимать глав других стран – внутреннее дело суверенных государств, но это не случай Украины. Она управляется из США, и в Киев прибыл один из архитекторов государственного вооруженного переворота в 2014 г. <...> Конечно, это демонстративный визит. Прежде всего он должен продемонстрировать миру, кто в этом доме хозяин», – сказал Пушилин.

По его словам, среди причин, по которым Байден вчера встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, является поддержка украинского народа, «который уже не так рьяно хочет воевать», а также поддержка «падающего рейтинга Зеленского». «Нужно убедить и дальше оставшуюся часть Украины жертвовать собой ради интересов США», – заключил Пушилин.

Джо Байден приехал в Киев накануне, 20 февраля. Он посетил украинскую столицу впервые с начала спецоперации России на Украине. Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале фотографию с американским лидером и заявил, что его визит «является чрезвычайно важным знаком поддержки для всех украинцев». Приезд Байдена в Киев ранее не был анонсирован. В Белом доме заявили, что президент США с 20 по 22 февраля посетит Польшу, подчеркнув, что он не поедет в другие страны.

Байден заявил, что его визит в Киев приурочен к годовщине начала боевых действий в стране. Поездка демонстрирует «непоколебимую» поддержку Украины со стороны США, подчеркнул он. Американский лидер также анонсировал новые санкции против российских «элит и компаний», о которых будет объявлено позже на этой неделе. Байден также сообщил, что 21 февраля будет объявлено о выделении Украине нового пакета военной помощи на $500 млн.

Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала, что накачивание Украины вооружением приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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