Пушилин назвал визит Байдена в Киев демонстративным

Джо Байден приехал в Киев накануне, 20 февраля. Он посетил украинскую столицу впервые с начала спецоперации России на Украине. Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале фотографию с американским лидером и заявил, что его визит «является чрезвычайно важным знаком поддержки для всех украинцев». Приезд Байдена в Киев ранее не был анонсирован. В Белом доме заявили, что президент США с 20 по 22 февраля посетит Польшу, подчеркнув, что он не поедет в другие страны.