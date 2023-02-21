Politico: Киев опасается давления США для заключения сделки с Россией
Политическое руководство Украины считает, что в Белом доме и конгрессе США есть люди, которые хотели бы склонить Киев к заключению сделки с Москвой, пишет издание Politico.
«Я думаю, что и на Капитолийском холме, и в администрации есть люди, которые хотят откалибровать военную помощь, чтобы побудить украинцев заключить какую-то сделку», – рассказал один из советников президента Украины Владимира Зеленского.
По его оценке, некоторые представители администрации президента США Джо Байдена будут рады «использовать» контролируемый республиканцами конгресс для свертывания военной помощи, чтобы побудить Киев согласиться на сокращение своих военных целей. Издание также указывает в связи с этим на то, что директор ЦРУ Уильям Бернс ранее призвал Зеленского как можно быстрее добиться прогресса на поле боя, поскольку масштабы военной поддержки могут начать падать.
Издание подчеркивает, что подобные действия Вашингтона пошли бы вразрез с заявлениями Байдена во время его визита в Киев, в ходе которого он вновь подтвердил «приверженность демократии, суверенитету и территориальной целостности Украины» и пообещал поддерживать Украину «столько, сколько потребуется». При этом неспособность четко определить военные цели западных партнеров может сорвать это обещание, отметил советник Зеленского.
Байден посетил Киев с не объявленным заранее визитом на поезде из Польши вчера, 20 февраля. Там он пробыл около пяти часов, после чего американский лидер вернулся назад. В Киеве Байден выразил поддержку Украине, провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и среди прочего объявил о пакете военной помощи от США Киеву на сравнительно скромную сумму в $450 млн. В пакет войдут артиллерийские снаряды, ракеты для систем HIMARS и гаубицы, противотанковые комплексы Javelin и радары, но не дальнобойные вооружения, которые ранее просила Украина. Байден признал, что впереди Украину ждут «очень тяжелые дни, недели и годы».
18 февраля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что победа России в украинском конфликте «будет чрезвычайно» опасной для НАТО, поэтому необходимо продолжать поддерживать Украину. Также генсек считает, что страны альянса должны готовиться к противостоянию с Россией: модернизировать собственные армии, укреплять отношения между странами Европы и США и в целом укреплять «стойкость» западного общества.