Politico: Киев опасается давления США для заключения сделки с Россией

Байден посетил Киев с не объявленным заранее визитом на поезде из Польши вчера, 20 февраля. Там он пробыл около пяти часов, после чего американский лидер вернулся назад. В Киеве Байден выразил поддержку Украине, провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и среди прочего объявил о пакете военной помощи от США Киеву на сравнительно скромную сумму в $450 млн. В пакет войдут артиллерийские снаряды, ракеты для систем HIMARS и гаубицы, противотанковые комплексы Javelin и радары, но не дальнобойные вооружения, которые ранее просила Украина. Байден признал, что впереди Украину ждут «очень тяжелые дни, недели и годы».