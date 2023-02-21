МИД России вызвал посла США и выразил ей протест

В российском ведомстве заявили, что в переданной послу ноте протеста подчеркивается, что накачка Киева вооружениями и передача целеуказаний для нанесения ударов по объектам российской военной и гражданской инфраструктуры доказывают «несостоятельность и лживость» заявлений Соединенных Штатов о том, что они не являются стороной конфликта.