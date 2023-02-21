МИД России вызвал посла США и выразил ей протест
МИД России выразил протест послу США в Москве Линн Трейси из-за расширяющейся вовлеченности Вашингтона в боевые действия на Украине, сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.
«Вызванной в МИД России главе американской дипмиссии 21 февраля был сделан демарш в связи с расширяющейся вовлеченностью США в боевые действия на стороне киевского режима», – следует из сообщения.
В российском ведомстве заявили, что в переданной послу ноте протеста подчеркивается, что накачка Киева вооружениями и передача целеуказаний для нанесения ударов по объектам российской военной и гражданской инфраструктуры доказывают «несостоятельность и лживость» заявлений Соединенных Штатов о том, что они не являются стороной конфликта.
Как пояснили в МИДе, в этой связи послу заявлено о «контрпродуктивности нынешнего агрессивного курса США на углубление конфронтации с Россией по всем направлениям». Для деэскалации обстановки, как подчеркнули в российском ведомстве, США должны вывести «американо-натовских военных и технику» и прекратить «враждебную антироссийскую активность».
Помимо этого, добавили в МИДе, США должны дать объяснение по поводу подрыва «Северных потоков» и не мешать расследованию для установления виновных.