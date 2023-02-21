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МИД России вызвал посла США и выразил ей протест

Ведомости

МИД России выразил протест послу США в Москве Линн Трейси из-за расширяющейся вовлеченности Вашингтона в боевые действия на Украине, сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

«Вызванной в МИД России главе американской дипмиссии 21 февраля был сделан демарш в связи с расширяющейся вовлеченностью США в боевые действия на стороне киевского режима», – следует из сообщения.

В российском ведомстве заявили, что в переданной послу ноте протеста подчеркивается, что накачка Киева вооружениями и передача целеуказаний для нанесения ударов по объектам российской военной и гражданской инфраструктуры доказывают «несостоятельность и лживость» заявлений Соединенных Штатов о том, что они не являются стороной конфликта.

Как пояснили в МИДе, в этой связи послу заявлено о «контрпродуктивности нынешнего агрессивного курса США на углубление конфронтации с Россией по всем направлениям». Для деэскалации обстановки, как подчеркнули в российском ведомстве, США должны вывести «американо-натовских военных и технику» и прекратить «враждебную антироссийскую активность».

Помимо этого, добавили в МИДе, США должны дать объяснение по поводу подрыва «Северных потоков» и не мешать расследованию для установления виновных.

Ранее по теме: СМИ: МИД потребовал от США прекратить вмешательства в дела России
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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