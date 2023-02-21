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Путин обсудил с Матвиенко положения послания Федеральному собранию

Ведомости

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко, сообщила пресс-служба Кремля.

В ходе встречи Путин обсудил с Матвиенко основные положения послания Федеральному собранию, которое президент огласил ранее сегодня. Матвиенко в свою очередь рассказала главе государства об итогах работы и планах Совфеда на весеннюю сессию.

Послание Путина Федеральному собранию прошло сегодня впервые с 2021 г. Оно проходило в Гостином дворе в Москве и стало одним из самых продолжительных – оно длилось 1 час 45 минут. Кроме членов обеих палат парламента и глав регионов в этом году на послание были приглашены и участники спецоперации.

В ходе своего выступления президент рассказал о геополитической обстановке в мире, а также о причинах и целях спецоперации РФ. Путин анонсировал новые меры поддержки для всех, кто работает на победу РФ в конфликте на Украине, – участников и ветеранов боевых действий, работников ОПК. Прежде всего он объявил о создании специального государственного фонда для адресной помощи ветеранам спецоперации и семьям погибших. Кроме того, Путин предложил установить для всех военнослужащих отпуск в 14 дней раз в полгода.

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Путин также поручил правительству подготовить дополнительные меры по деофшоризации экономики и пересмотреть некоторые нормы Уголовного кодекса по экономическим составам преступлений. Также Путин заявил о налоговых льготах на закупки отечественного оборудования и необходимости подготовить 1 млн рабочих для всех отраслей промышленности. Кроме того, он пообещал более массово внедрять передовые технологии при развитии российской армии и флота – некоторые из них превосходят иностранные аналоги. Глава государства также анонсировал реформу высшего образования.

Кроме того, президент объявил о приостановке участия в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). Сразу после завершения послания Путин подписал указ о признании утратившим силу указ о мерах по реализации внешнеполитического курса России, который был подписан в 2012 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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