Путин обсудил с Матвиенко положения послания Федеральному собранию

В ходе своего выступления президент рассказал о геополитической обстановке в мире, а также о причинах и целях спецоперации РФ. Путин анонсировал новые меры поддержки для всех, кто работает на победу РФ в конфликте на Украине, – участников и ветеранов боевых действий, работников ОПК. Прежде всего он объявил о создании специального государственного фонда для адресной помощи ветеранам спецоперации и семьям погибших. Кроме того, Путин предложил установить для всех военнослужащих отпуск в 14 дней раз в полгода.