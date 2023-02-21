МИД РФ вызвал посла Бангладеш
Во вторник – 21 февраля – в МИД России был вызван посол Бангладеш в Москве Камрул Ахсан, сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства. Причина тому – решение властей республики запретить заход в свои порты российским судам.
«В ходе состоявшейся беседы обсудили нынешнее состояние российско-бангладешского сотрудничества, ряд аспектов которого вызывает у российской стороны серьезную обеспокоенность. В частности, привлекли внимание главы дипломатической миссии к информации о решении властей его страны запретить заход в свои порты российским судам, перевозящим грузы для Бангладеш», – следует из сообщения.
В российском МИДе заявили, что такой шаг не соответствует «характеру традиционно дружественных двусторонних отношений», а также может негативно сказаться на перспективах сотрудничества стран в различных областях.
На прошлой неделе – 15 февраля – посольство России в Бангладеш подтвердило ТАСС запрет на заход 69 российских судов в порты страны. «Данный шаг не означает прекращения импорта товаров, так как под санкции попадают лишь конкретные суда», – отмечали в диппредставительстве. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на этот счет заявляла, что решение запретить заход российских судов в порты Бангладеш было принято властями республики не по собственной инициативе, а под угрозой применения вторичных санкций со стороны США.