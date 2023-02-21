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МИД РФ вызвал посла Бангладеш

Ведомости

Во вторник – 21 февраля – в МИД России был вызван посол Бангладеш в Москве Камрул Ахсан, сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства. Причина тому – решение властей республики запретить заход в свои порты российским судам.

«В ходе состоявшейся беседы обсудили нынешнее состояние российско-бангладешского сотрудничества, ряд аспектов которого вызывает у российской стороны серьезную обеспокоенность. В частности, привлекли внимание главы дипломатической миссии к информации о решении властей его страны запретить заход в свои порты российским судам, перевозящим грузы для Бангладеш», – следует из сообщения.

В российском МИДе заявили, что такой шаг не соответствует «характеру традиционно дружественных двусторонних отношений», а также может негативно сказаться на перспективах сотрудничества стран в различных областях.

На прошлой неделе – 15 февраля – посольство России в Бангладеш подтвердило ТАСС запрет на заход 69 российских судов в порты страны. «Данный шаг не означает прекращения импорта товаров, так как под санкции попадают лишь конкретные суда», – отмечали в диппредставительстве. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на этот счет заявляла, что решение запретить заход российских судов в порты Бангладеш было принято властями республики не по собственной инициативе, а под угрозой применения вторичных санкций со стороны США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных