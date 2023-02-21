МИД РФ вызвал посла Бангладеш

На прошлой неделе – 15 февраля – посольство России в Бангладеш подтвердило ТАСС запрет на заход 69 российских судов в порты страны. «Данный шаг не означает прекращения импорта товаров, так как под санкции попадают лишь конкретные суда», – отмечали в диппредставительстве. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на этот счет заявляла, что решение запретить заход российских судов в порты Бангладеш было принято властями республики не по собственной инициативе, а под угрозой применения вторичных санкций со стороны США.