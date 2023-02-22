Politico узнала об идее ЕС упростить введение санкций против членов семей бизнесменов из РФ

Уточняется, что упрощенный режим введения санкций не рассматривается в рамках десятого пакета против РФ. Как утверждает Politico, Венгрия выступает против этого предложения. Кроме того, Будапешт высказывал сомнения по поводу включения в новый санкционный список «слишком большого числа имен» и выступил против санкций в отношении работников ядерного сектора. Венгрия также настаивала на снятии уже введенных ограничений с четырех граждан РФ. Газете не удалось выяснить их имена.