Politico узнала об идее ЕС упростить введение санкций против членов семей бизнесменов из РФ
В Евросоюзе предложили упростить введение санкций против членов семей российских бизнесменов и их окружения. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на нескольких дипломатов ЕС.
С такой инициативой выступили страны Балтии и Польша. Согласно действующим правилам, ЕС может заморозить активы и запретить въезд «ведущим бизнесменам, осуществляющим свою деятельность в России». Авторы инициативы предлагают распространить санкции и на членов семей предпринимателей, а также на «других физических лиц, получающих от них выгоду».
Уточняется, что упрощенный режим введения санкций не рассматривается в рамках десятого пакета против РФ. Как утверждает Politico, Венгрия выступает против этого предложения. Кроме того, Будапешт высказывал сомнения по поводу включения в новый санкционный список «слишком большого числа имен» и выступил против санкций в отношении работников ядерного сектора. Венгрия также настаивала на снятии уже введенных ограничений с четырех граждан РФ. Газете не удалось выяснить их имена.
На фоне начала спецоперации России на Украине ЕС принял уже девять пакетов санкций в отношении РФ. Ограничения затронули многие сектора экономики, в том числе энергетику, высокотехнологический сектор, авиацию, банковскую и горнодобывающую отрасли, автомобилестроение и др.
17 января председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала десятый пакет санкций против России. По ее словам, он содержит торговые ограничения на поставки объемом 11 млрд евро. Канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что десятый пакет санкций вступит в силу в годовщину начала спецоперации на Украине — 24 февраля.