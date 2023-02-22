Песков: Путин приложил много усилий для соблюдения минских соглашений

«В отличие от них президент Путин сделал очень много и приложил очень много усилий для того, чтобы реализовать эти договоренности и вынудить украинскую сторону выполнить взятые на себя обязательства. Но, к сожалению, сейчас мы уже понимаем, что это было невозможно на тот момент», – сказал Песков.