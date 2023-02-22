Песков: Путин приложил много усилий для соблюдения минских соглашений
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин приложил много усилий, чтобы реализовать минские договоренности. Об этом он заявил в интервью ТАСС.
«В отличие от них президент Путин сделал очень много и приложил очень много усилий для того, чтобы реализовать эти договоренности и вынудить украинскую сторону выполнить взятые на себя обязательства. Но, к сожалению, сейчас мы уже понимаем, что это было невозможно на тот момент», – сказал Песков.
По мнению пресс-секретаря, тогдашние руководители Германии, Франции и Украины не относились к этим документам серьезно. «Эти документы были ширмой для того, чтобы хорошенько Украину подготовить к войне», – отметил он.
9 февраля нынешний президент Украины Владимир Зеленский признал, что принял решение не выполнять обязательства по минским соглашениям. По его словам, в договоре не было желания сохранить независимость страны. Тогда Зеленский сообщил о своем решении президенту Франции Эммануэлю Макрону, тогдашнему канцлеру Германии Ангеле Меркель, а также Путину, отметил он.
7 декабря 2022 г. Меркель заявила, что «все понимали», что минские договоренности только заморозили конфликт на Донбассе, но не решили его. По ее словам, соглашения 2014 г. дали властям Украины «бесценное время». В том же месяце слова бывшего канцлера подтвердил и экс-президент Франции Франсуа Олланд, который принимал участие в подписании договора.
Минские соглашения («Минск-2») были подписаны в столице Белоруссии 12 февраля 2015 г. Договоренности предусматривали прекращение огня на востоке Украины, обмен пленными по принципу «всех на всех», безопасный доступ для колонн с гуманитарной помощью, проведение конституционной реформы по децентрализации и закреплению «особого статуса» ЛНР и ДНР и др. Тогда документ подписали представители Украины, России, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и руководители Луганской и Донецкой народных республик.