Газета
Политика

В ДНР предупредили об исчезновении безопасных мест в Донбассе при поставке Киеву JDAM-ER

Ведомости

Если США передадут Киеву дальнобойные бомбы JDAM-ER с GPS-наведением, то в Донбассе практически не останется безопасных мест, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

«Мы пока не сталкивались с такими боеприпасами. Но в случаи их поставки безопасного места на территории ДНР и ЛНР, я думаю, что практически не останется», – приводит его слова «РИА Новости».

О планах Вашингтона поставить такие вооружения Киеву ранее сообщило агентство Bloomberg. Комплексы JDAM-ER, которые производит Boeing, можно устанавливать на неуправляемые бомбы до 900 кг. После сброса такой снаряд раскрывает крылья, дальность его поражения увеличивается до 72 км, а точность значительно повышается. Как отметили эксперты, такие бомбы ВСУ смогут использовать как для атак по передовым позициям ВС России, так и по тыловым районам.

Пентагон, отмечает агентство, официально не сообщал о поставках JDAM-ER, заявив только о поставках «высокоточных авиационных боеприпасов» в рамках пакета на $1,85 млрд, о котором было объявлено в декабре 2022 г.

Ранее по теме: Вашингтон объявил о новом пакете помощи Киеву на $460 млн

18 февраля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что победа России в украинском конфликте «будет чрезвычайно» опасной для НАТО, поэтому необходимо продолжать поддерживать Украину. Также генсек считает, что страны альянса должны готовиться к противостоянию с Россией: модернизировать собственные армии, укреплять отношения между странами Европы и США и в целом укреплять «стойкость» западного общества.

Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву. В частности, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 30 января заявил, что поставки Западом новых вооружений Украине приводят к существенной эскалации конфликта, но потенциально изменить ход событий это не способно и не изменит.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных