В ДНР предупредили об исчезновении безопасных мест в Донбассе при поставке Киеву JDAM-ER
Если США передадут Киеву дальнобойные бомбы JDAM-ER с GPS-наведением, то в Донбассе практически не останется безопасных мест, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.
«Мы пока не сталкивались с такими боеприпасами. Но в случаи их поставки безопасного места на территории ДНР и ЛНР, я думаю, что практически не останется», – приводит его слова «РИА Новости».
О планах Вашингтона поставить такие вооружения Киеву ранее сообщило агентство Bloomberg. Комплексы JDAM-ER, которые производит Boeing, можно устанавливать на неуправляемые бомбы до 900 кг. После сброса такой снаряд раскрывает крылья, дальность его поражения увеличивается до 72 км, а точность значительно повышается. Как отметили эксперты, такие бомбы ВСУ смогут использовать как для атак по передовым позициям ВС России, так и по тыловым районам.
Пентагон, отмечает агентство, официально не сообщал о поставках JDAM-ER, заявив только о поставках «высокоточных авиационных боеприпасов» в рамках пакета на $1,85 млрд, о котором было объявлено в декабре 2022 г.
18 февраля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что победа России в украинском конфликте «будет чрезвычайно» опасной для НАТО, поэтому необходимо продолжать поддерживать Украину. Также генсек считает, что страны альянса должны готовиться к противостоянию с Россией: модернизировать собственные армии, укреплять отношения между странами Европы и США и в целом укреплять «стойкость» западного общества.
Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву. В частности, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 30 января заявил, что поставки Западом новых вооружений Украине приводят к существенной эскалации конфликта, но потенциально изменить ход событий это не способно и не изменит.