В ДНР предупредили об исчезновении безопасных мест в Донбассе при поставке Киеву JDAM-ER

О планах Вашингтона поставить такие вооружения Киеву ранее сообщило агентство Bloomberg. Комплексы JDAM-ER, которые производит Boeing, можно устанавливать на неуправляемые бомбы до 900 кг. После сброса такой снаряд раскрывает крылья, дальность его поражения увеличивается до 72 км, а точность значительно повышается. Как отметили эксперты, такие бомбы ВСУ смогут использовать как для атак по передовым позициям ВС России, так и по тыловым районам.