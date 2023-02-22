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Пасечник назвал тяжелой ситуацию под Кременной

Ведомости

Обстановка на линии соприкосновения в районе города Кременная в Луганской народной республике остается напряженной, сообщил врио главы региона Леонид Пасечник в комментарии «РИА Новости».

«Ситуация тяжелая», – сказал он.

Об очень сложной ситуации на линии боевого соприкосновения в республике Пасечник сообщил 8 февраля. Тогда он уточнил, что речь идет ситуации в районах Сватово, Кременной, Лисичанска, Рубежного и Троицка.

До этого, 7 февраля, министр обороны России Сергей Шойгу заявил о взятии под контроль семи населенных пунктов на Донецком и Запорожском направлениях. По словам министра, сейчас успешно развиваются боевые действия в районах Артемовска и Угледара.

Позднее, 15 февраля, Минобороны РФ сообщило о прорыве двух линий обороны ВСУ в ЛНР. Украинские войска отступили на расстояние до 3 км от занимаемых ранее рубежей.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных