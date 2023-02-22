Reuters: Индия выступает против обсуждения антироссийских санкций на встречах G20

В Кремле неоднократно говорили о нежелании Украины вести переговоры с Россией. Еще в конце ноября прошлого года представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что переговоры между двумя странами сейчас невозможны, так как они отрицаются украинской стороной. Тогда Песков добавил, что для возобновления диалога Украина должна не только отменить закон об отказе от переговоров с Москвой, но и проявить политическую волю.