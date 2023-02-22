Reuters: Индия выступает против обсуждения антироссийских санкций на встречах G20
Председательствующая в этом году в G20 Индия не хочет, чтобы на заседаниях участников клуба государств обсуждались санкции в отношении России, выяснило агентство Reuters.
«Индия не стремится обсуждать или поддерживать какие-либо дополнительные санкции в отношении России во время G20. Существующие санкции в отношении России оказали негативное влияние на мир», – сообщил один из индийских чиновников.
Другой собеседник агентства подчеркнул, что G20 является экономическим форумом, поэтому санкции «не являются проблемой» «Большой двадцатки». При этом макроэкономические последствия конфликта на Украине обсуждаться будут, отметили представители индийских властей.
Как напоминает агентство, Индия открыто не критиковало Москву после начала спецоперации на Украине, призывая к дипломатическому урегулированию конфликта.
В настоящее время постоянными членами G20 являются два десятка стран, в том числе Россия, США, Великобритания, Турция, Канада, Китай, ЮАР, Мексика и Аргентина. В прошлый раз саммит G20 состоялся 15-16 ноября на Бали. Российскую делегацию на мероприятии представлял глава МИД РФ Сергей Лавров.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России.
В Кремле неоднократно говорили о нежелании Украины вести переговоры с Россией. Еще в конце ноября прошлого года представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что переговоры между двумя странами сейчас невозможны, так как они отрицаются украинской стороной. Тогда Песков добавил, что для возобновления диалога Украина должна не только отменить закон об отказе от переговоров с Москвой, но и проявить политическую волю.