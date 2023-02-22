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Ван И выразил признательность РФ за готовность к урегулированию украинского кризиса

Ведомости

Руководитель канцелярии комиссии ЦК Коммунистической партии Китая (КПК) по иностранным делам Ван И на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что КНР высоко ценит готовность РФ урегулировать кризис на Украине путем диалога и переговоров.

«Стороны провели углубленный обмен мнениями по украинскому вопросу», – сообщает МИД Китая по итогам встречи в Москве (цитата по «РИА Новости»).

Ранее Ван И сообщил Путину, что в КНР готовы укреплять стратегическое сотрудничество с Россией в интересах обеих стран и всего мира. Он отметил, что сейчас отношения двух государств не направлены против третьих стран, но и не поддаются их давлению.

Глава канцелярии ЦК КПК прибыл в Москву 21 февраля. Тогда его первая встреча прошла с секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым, где обсудили готовность двух стран противостоять запугиванию и угрозам, а также необходимость поддержания стабильности отношений между странами в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Сегодня, 22 февраля, Ван И заявил министру иностранных дел Сергею Лаврову, что Китай будет «твердо проводить независимую и самостоятельную внешнюю политику». Также он добавил, что КНР будет сохранять «позитивные тенденций развития отношений» с Россией.

Ранее по теме: Ван И заявил Путину о готовности укреплять сотрудничество с Россией
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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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