Ван И выразил признательность РФ за готовность к урегулированию украинского кризиса
Руководитель канцелярии комиссии ЦК Коммунистической партии Китая (КПК) по иностранным делам Ван И на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что КНР высоко ценит готовность РФ урегулировать кризис на Украине путем диалога и переговоров.
«Стороны провели углубленный обмен мнениями по украинскому вопросу», – сообщает МИД Китая по итогам встречи в Москве (цитата по «РИА Новости»).
Ранее Ван И сообщил Путину, что в КНР готовы укреплять стратегическое сотрудничество с Россией в интересах обеих стран и всего мира. Он отметил, что сейчас отношения двух государств не направлены против третьих стран, но и не поддаются их давлению.
Глава канцелярии ЦК КПК прибыл в Москву 21 февраля. Тогда его первая встреча прошла с секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым, где обсудили готовность двух стран противостоять запугиванию и угрозам, а также необходимость поддержания стабильности отношений между странами в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Сегодня, 22 февраля, Ван И заявил министру иностранных дел Сергею Лаврову, что Китай будет «твердо проводить независимую и самостоятельную внешнюю политику». Также он добавил, что КНР будет сохранять «позитивные тенденций развития отношений» с Россией.