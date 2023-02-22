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Суд ООН призвал Азербайджан разблокировать Лачинский коридор

Ведомости

Международный суд ООН постановил, что Баку должен обеспечить беспрепятственное движение людей и транспорта по блокируемому им с декабря Лачинскому коридору, сообщает ТАСС.

«Азербайджан должен принять все имеющиеся в распоряжении меры, чтобы обеспечить беспрепятственное передвижение людей, транспорта и грузов в обоих направлениях по Лачинскому коридору», – зачитала постановление председатель суда Джоан Донохью.

Как отмечает агентство, Армения инициировала судебное разбирательство с Азербайджаном в Международном суде еще в сентябре 2021 г. Оно проходит в соответствии с Международной конвенцией о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Ереван считает Баку виновным в расовой дискриминации, проявившейся в том числе в ходе вооруженного конфликта осенью 2020 г. Баку при этом заявляет, что Армения совершает дискриминационные действия в регионе против азербайджанцев.

С 12 декабря 2022 г. Азербайджан перекрыл трассу Степанакерт — Горис в Лачинском коридоре. Это единственная транспортная артерия, которая соединяет непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) и Армению. По заявлению азербайджанской стороны, предлогом для перекрытия стала необходимость проверки грузов на предмет вывоза золота с рудников, фактически контролируемых НКР.

16 февраля премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Армения направила Азербайджану новые предложения по мирному соглашению между странами. Документ был направлен и сопредседателям Минской группы ОБСЕ, добавил премьер.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных