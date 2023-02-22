Суд ООН призвал Азербайджан разблокировать Лачинский коридор

Как отмечает агентство, Армения инициировала судебное разбирательство с Азербайджаном в Международном суде еще в сентябре 2021 г. Оно проходит в соответствии с Международной конвенцией о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Ереван считает Баку виновным в расовой дискриминации, проявившейся в том числе в ходе вооруженного конфликта осенью 2020 г. Баку при этом заявляет, что Армения совершает дискриминационные действия в регионе против азербайджанцев.