Суд ООН призвал Азербайджан разблокировать Лачинский коридор
Международный суд ООН постановил, что Баку должен обеспечить беспрепятственное движение людей и транспорта по блокируемому им с декабря Лачинскому коридору, сообщает ТАСС.
«Азербайджан должен принять все имеющиеся в распоряжении меры, чтобы обеспечить беспрепятственное передвижение людей, транспорта и грузов в обоих направлениях по Лачинскому коридору», – зачитала постановление председатель суда Джоан Донохью.
Как отмечает агентство, Армения инициировала судебное разбирательство с Азербайджаном в Международном суде еще в сентябре 2021 г. Оно проходит в соответствии с Международной конвенцией о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Ереван считает Баку виновным в расовой дискриминации, проявившейся в том числе в ходе вооруженного конфликта осенью 2020 г. Баку при этом заявляет, что Армения совершает дискриминационные действия в регионе против азербайджанцев.
С 12 декабря 2022 г. Азербайджан перекрыл трассу Степанакерт — Горис в Лачинском коридоре. Это единственная транспортная артерия, которая соединяет непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) и Армению. По заявлению азербайджанской стороны, предлогом для перекрытия стала необходимость проверки грузов на предмет вывоза золота с рудников, фактически контролируемых НКР.
16 февраля премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Армения направила Азербайджану новые предложения по мирному соглашению между странами. Документ был направлен и сопредседателям Минской группы ОБСЕ, добавил премьер.