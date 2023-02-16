Ереван передал Баку новые предложения по мирному соглашению

В тот же день Пашинян сообщил, что Армения не станет принимать у себя запланированные учения ОДКБ «Нерушимое братство – 2023». Кроме того он предложил заменить российских миротворцев в Карабахе на контингент ООН после истечения российского мандата в 2025 г. Это произошло на фоне блокировки трассы Степанакерт – Горис в Лачинском коридоре, начавшейся 12 декабря прошлого года. По заявлению азербайджанской стороны, предлогом для перекрытия стала необходимость проверки грузов на предмет вывоза золота с рудников, фактически контролируемых НКР. Это единственная транспортная артерия, которая соединяет непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) и Армению.