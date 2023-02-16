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Ереван передал Баку новые предложения по мирному соглашению

Ведомости

Армения направила Азербайджану новые предложения по мирному соглашению между странами, сообщил армянский премьер-министр Никол Пашинян.

«Республика Армения вчера завершила очередной этап работы над договором о мире и установлении отношений с Азербайджаном, и наши предложения переданы азербайджанской стороне», – приводит его слова «РИА Новости».

Документ был направлен и сопредседателям Минской группы ОБСЕ, добавил премьер.

Ранее 10 января Пашинян сообщил, что Ереван направил Баку предложения по поводу мирного соглашения, однако ответ от азербайджанских властей так и не пришел. Премьер-министр Армении отметил, что важно не только подписать мирный договор, но и соблюдать его. Он также выразил готовность подписать документ по урегулированию карабахского конфликта в рамках предложенных Россией условий.

В тот же день Пашинян сообщил, что Армения не станет принимать у себя запланированные учения ОДКБ «Нерушимое братство – 2023». Кроме того он предложил заменить российских миротворцев в Карабахе на контингент ООН после истечения российского мандата в 2025 г. Это произошло на фоне блокировки трассы Степанакерт – Горис в Лачинском коридоре, начавшейся 12 декабря прошлого года. По заявлению азербайджанской стороны, предлогом для перекрытия стала необходимость проверки грузов на предмет вывоза золота с рудников, фактически контролируемых НКР. Это единственная транспортная артерия, которая соединяет непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) и Армению.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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