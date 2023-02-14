Учения ОДКБ «Нерушимое братство» пройдут в Киргизии вместо Армении

Учения «Нерушимое братство – 2023» должны были пройти в Армении, однако 10 января премьер-министр республики Никол Пашинян заявил, что страна не будет принимать у себя учения. Минобороны Армении посчитало «в сложившейся ситуации» нецелесообразным их проведение в стране, пояснил он. Более того, Пашинян предложил заменить российских миротворцев в Карабахе на контингент ООН после истечения российского мандата в 2025 г. При этом он согласен подписать российский проект урегулирования карабахского конфликта, детали которого сторонами не раскрывались.