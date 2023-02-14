Учения ОДКБ «Нерушимое братство» пройдут в Киргизии вместо Армении
Объединенный штаб Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) проведет учения миротворческих сил альянса «Нерушимое братство – 2023» в Киргизии после отказа Армении, сообщил журналистам начальник штаба генерал-полковник Анатолий Сидоров.
«На территории Кыргызской Республики планируется проведение совместного учения с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство", в ходе которого будут отрабатываться задачи постконфликтного урегулирования в кризисной зоне, проведение миротворческой операции», – приводит его слова ТАСС.
Учения «Нерушимое братство – 2023» должны были пройти в Армении, однако 10 января премьер-министр республики Никол Пашинян заявил, что страна не будет принимать у себя учения. Минобороны Армении посчитало «в сложившейся ситуации» нецелесообразным их проведение в стране, пояснил он. Более того, Пашинян предложил заменить российских миротворцев в Карабахе на контингент ООН после истечения российского мандата в 2025 г. При этом он согласен подписать российский проект урегулирования карабахского конфликта, детали которого сторонами не раскрывались.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в связи с решением Пашиняна, что «в любом случае Армения – это наш очень близкий союзник. Мы будем продолжать диалог, включая и те вопросы, которые сейчас являются весьма сложными». В ОДКБ заявили, что с пониманием отнеслись к решению Еревана.
22 декабря Пашинян заявил, что российская миротворческая миссия не выполняет свои обязательства в Нагорном Карабахе по заявлению от 9 ноября 2020 г. После этого Ереван отказался от участия в запланированной на 23 декабря в Москве встрече глав МИД Армении, РФ и Азербайджана. А секретарь Совбеза республики Армен Григорян призвал ООН, ОБСЕ и Минскую группу ОБСЕ отправить миссию в Лачинский коридор.
1 января Минобороны РФ сообщило, что в 2023 г. запланировано девять совместных учений с участием подразделений национальных армий иностранных государств.