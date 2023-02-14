Газета
Политика

Учения ОДКБ «Нерушимое братство» пройдут в Киргизии вместо Армении

Ведомости

Объединенный штаб Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) проведет учения миротворческих сил альянса «Нерушимое братство – 2023» в Киргизии после отказа Армении, сообщил журналистам начальник штаба генерал-полковник Анатолий Сидоров.

«На территории Кыргызской Республики планируется проведение совместного учения с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство", в ходе которого будут отрабатываться задачи постконфликтного урегулирования в кризисной зоне, проведение миротворческой операции», – приводит его слова ТАСС.

Учения «Нерушимое братство – 2023» должны были пройти в Армении, однако 10 января премьер-министр республики Никол Пашинян заявил, что страна не будет принимать у себя учения. Минобороны Армении посчитало «в сложившейся ситуации» нецелесообразным их проведение в стране, пояснил он. Более того, Пашинян предложил заменить российских миротворцев в Карабахе на контингент ООН после истечения российского мандата в 2025 г. При этом он согласен подписать российский проект урегулирования карабахского конфликта, детали которого сторонами не раскрывались.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в связи с решением Пашиняна, что «в любом случае Армения – это наш очень близкий союзник. Мы будем продолжать диалог, включая и те вопросы, которые сейчас являются весьма сложными». В ОДКБ заявили, что с пониманием отнеслись к решению Еревана.

22 декабря Пашинян заявил, что российская миротворческая миссия не выполняет свои обязательства в Нагорном Карабахе по заявлению от 9 ноября 2020 г. После этого Ереван отказался от участия в запланированной на 23 декабря в Москве встрече глав МИД Армении, РФ и Азербайджана. А секретарь Совбеза республики Армен Григорян призвал ООН, ОБСЕ и Минскую группу ОБСЕ отправить миссию в Лачинский коридор.

1 января Минобороны РФ сообщило, что в 2023 г. запланировано девять совместных учений с участием подразделений национальных армий иностранных государств.

Ранее по теме: В Минобороны сообщили о нарушении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных