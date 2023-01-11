В ОДКБ с пониманием отнеслись к отказу Армении проводить учения в 2023 году

В ОДКБ с пониманием относятся к сложившейся ситуации в Армении, из-за которой Ереван решил не проводить учения организации в этом году, однако официального уведомления об отмене этих учений еще не было. Об этом рассказал пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов в комментарии ТАСС.