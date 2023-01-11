В ОДКБ с пониманием отнеслись к отказу Армении проводить учения в 2023 году
В ОДКБ с пониманием относятся к сложившейся ситуации в Армении, из-за которой Ереван решил не проводить учения организации в этом году, однако официального уведомления об отмене этих учений еще не было. Об этом рассказал пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов в комментарии ТАСС.
«В настоящее время официально уведомлений от армянской стороны об отмене данных учений в соответствии с установленным в организации порядком Секретариат ОДКБ не получал...Мы с пониманием относимся к сложившейся сегодня ситуации в Республике Армения, которая может не позволить в текущем году полноценно провести запланированные миротворческие учения ОДКБ», – рассказал он.
Зайнетдинов пояснил, что в ОДКБ прилагают все усилия для выполнения утвержденных планов боевой подготовки войск.
Вчера, 10 января, премьер Армении Никол Пашинян сообщил, что минобороны республики посчитало «в сложившейся ситуации» нецелесообразным проведение учений ОДКБ в стране. 1 января Минобороны РФ сообщило, что в 2023 г. запланировано девять совместных учений с участием подразделений национальных армий иностранных государств. В частности, на территории Армении должны были состояться совместные учения миротворческих контингентов ОДКБ «Нерушимое братство – 2023».
12 декабря 2022 г. Азербайджан второй раз с начала месяца перекрыл трассу Степанакерт — Горис в Лачинском коридоре — единственную транспортную артерию, соединяющую непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) и Армению.
22 декабря Пашинян заявил, что российская миротворческая миссия не выполняет свои обязательства в Нагорном Карабахе по заявлению от 9 ноября 2020 г. После этого Ереван отказался от участия в запланированной на 23 декабря в Москве встрече глав МИД Армении, РФ и Азербайджана. А секретарь Совбеза республики Армен Григорян призвал ООН, ОБСЕ и Минскую группу ОБСЕ отправить миссию в Лачинский коридор.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявили, что миротворцы РФ делают все возможное для стабилизации ситуации.