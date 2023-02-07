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В Минобороны сообщили о нарушении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе

Ведомости

Российские миротворцы зафиксировали нарушение режима прекращения огня в зоне конфликта в Нагорном Карабахе, передает ТАСС со ссылкой на распространенное сообщение Минобороны. 

«Зафиксировано нарушение режима прекращения огня в Мардакертском районе. Пострадавших нет», – сказано в сообщении.

Российские миротворцы вместе с армянской и азербайджанской сторонами начали разбирательство по факту произошедшего. Уточняется также, что идет работа над возобновлением автомобильного движения по трассе Степанакерт – Горис в Лачинском коридоре, которая была перекрыта Азербайджаном с 12 декабря 2022 г. 

По заявлению азербайджанской стороны, предлогом для перекрытия стала необходимость проверки грузов на предмет вывоза золота с рудников, фактически контролируемых НКР.  Это единственная транспортная артерия, которая соединяет непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) и Армению. 

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После этого, 22 декабря 2022 г., премьер-министр Армении Никол Пашинян раскритиковал действия российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе, заявив, что она не выполняет свои обязательства. По словам премьера, в результате «незаконной блокады» со стороны Азербайджана гуманитарная ситуация в Нагорном Карабахе крайне напряженная — не хватает ряда товаров первой необходимости, в том числе продовольствия. В российском МИДе и Кремле в ответ отметили, что миротворцы делают все возможное для обеспечения порядка в Карабахе.

10 января Пашинян сообщил, что если Россия окажется не в состоянии обеспечить безопасность армянского населения в Нагорном Карабахе, то она может ​​инициировать в Совбезе ООН отправку в регион многонациональной миссии. Тогда же он указал на нарушение азербайджанской стороной договоренностей в зоне ответственности российских миротворцев.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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