В Минобороны сообщили о нарушении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе
Российские миротворцы зафиксировали нарушение режима прекращения огня в зоне конфликта в Нагорном Карабахе, передает ТАСС со ссылкой на распространенное сообщение Минобороны.
«Зафиксировано нарушение режима прекращения огня в Мардакертском районе. Пострадавших нет», – сказано в сообщении.
Российские миротворцы вместе с армянской и азербайджанской сторонами начали разбирательство по факту произошедшего. Уточняется также, что идет работа над возобновлением автомобильного движения по трассе Степанакерт – Горис в Лачинском коридоре, которая была перекрыта Азербайджаном с 12 декабря 2022 г.
По заявлению азербайджанской стороны, предлогом для перекрытия стала необходимость проверки грузов на предмет вывоза золота с рудников, фактически контролируемых НКР. Это единственная транспортная артерия, которая соединяет непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) и Армению.
После этого, 22 декабря 2022 г., премьер-министр Армении Никол Пашинян раскритиковал действия российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе, заявив, что она не выполняет свои обязательства. По словам премьера, в результате «незаконной блокады» со стороны Азербайджана гуманитарная ситуация в Нагорном Карабахе крайне напряженная — не хватает ряда товаров первой необходимости, в том числе продовольствия. В российском МИДе и Кремле в ответ отметили, что миротворцы делают все возможное для обеспечения порядка в Карабахе.
10 января Пашинян сообщил, что если Россия окажется не в состоянии обеспечить безопасность армянского населения в Нагорном Карабахе, то она может инициировать в Совбезе ООН отправку в регион многонациональной миссии. Тогда же он указал на нарушение азербайджанской стороной договоренностей в зоне ответственности российских миротворцев.