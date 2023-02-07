В Минобороны сообщили о нарушении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе

После этого, 22 декабря 2022 г., премьер-министр Армении Никол Пашинян раскритиковал действия российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе, заявив, что она не выполняет свои обязательства. По словам премьера, в результате «незаконной блокады» со стороны Азербайджана гуманитарная ситуация в Нагорном Карабахе крайне напряженная — не хватает ряда товаров первой необходимости, в том числе продовольствия. В российском МИДе и Кремле в ответ отметили, что миротворцы делают все возможное для обеспечения порядка в Карабахе.