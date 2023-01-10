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Пашинян допустил обращение в СБ ООН для направления миротворцев в Карабах

Ведомости

Если Россия не в состоянии обеспечить безопасность армянского населения в Нагорном Карабахе, то она может ​​инициировать в Совбезе ООН отправку в регион многонациональной миссии. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции. 

«Если выяснится, что Россия по объективным или субъективным причинам не в состоянии выполнить взятые на себя обязательства, ей следует обратиться в Совет Безопасности ООН либо с просьбой наделить российский военный контингент международным мандатом, либо направить в Нагорный Карабах новую многонациональную миротворческую миссию», — предложил Пашинян (цитата по ТАСС). 

В ходе пресс-конференции он выразил обеспокоенность по поводу деятельности российских миротворцев. Пашинян признал, что они обеспечивают безопасность жителей Нагорного Карабаха. Вместе с тем он указал на нарушение азербайджанской стороной договоренностей в зоне ответственности миротворцев.

С 12 декабря 2022 г. Азербайджан перекрыл трассу Степанакерт — Горис в Лачинском коридоре. Это единственная транспортная артерия, которая соединяет непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) и Армению. По заявлению азербайджанской стороны, предлогом для перекрытия стала необходимость проверки грузов на предмет вывоза золота с рудников, фактически контролируемых НКР. 

22 декабря премьер-министр Армении раскритиковал действия российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе, заявив, что она не выполняет свои обязательства. В российском МИДе и Кремле в ответ отметили, что миротворцы делают все возможное для обеспечения порядка в Карабахе.

Ранее сегодня Пашинян сказал, что Армения готова подписать документ по урегулированию конфликта с Нагорным Карабахом в рамках предложенных Россией условий. В то же время, добавил он, важно не только заключить мирный договор, но и соблюдать его.

Ранее по теме: Кремль: ОДКБ прояснит детали отказа Армении проводить учения организации в 2023 году

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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