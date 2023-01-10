Пашинян допустил обращение в СБ ООН для направления миротворцев в Карабах
Если Россия не в состоянии обеспечить безопасность армянского населения в Нагорном Карабахе, то она может инициировать в Совбезе ООН отправку в регион многонациональной миссии. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции.
«Если выяснится, что Россия по объективным или субъективным причинам не в состоянии выполнить взятые на себя обязательства, ей следует обратиться в Совет Безопасности ООН либо с просьбой наделить российский военный контингент международным мандатом, либо направить в Нагорный Карабах новую многонациональную миротворческую миссию», — предложил Пашинян (цитата по ТАСС).
В ходе пресс-конференции он выразил обеспокоенность по поводу деятельности российских миротворцев. Пашинян признал, что они обеспечивают безопасность жителей Нагорного Карабаха. Вместе с тем он указал на нарушение азербайджанской стороной договоренностей в зоне ответственности миротворцев.
С 12 декабря 2022 г. Азербайджан перекрыл трассу Степанакерт — Горис в Лачинском коридоре. Это единственная транспортная артерия, которая соединяет непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) и Армению. По заявлению азербайджанской стороны, предлогом для перекрытия стала необходимость проверки грузов на предмет вывоза золота с рудников, фактически контролируемых НКР.
22 декабря премьер-министр Армении раскритиковал действия российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе, заявив, что она не выполняет свои обязательства. В российском МИДе и Кремле в ответ отметили, что миротворцы делают все возможное для обеспечения порядка в Карабахе.
Ранее сегодня Пашинян сказал, что Армения готова подписать документ по урегулированию конфликта с Нагорным Карабахом в рамках предложенных Россией условий. В то же время, добавил он, важно не только заключить мирный договор, но и соблюдать его.