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Армения готова подписать документ по урегулированию карабахского конфликта

Ведомости

Армения готова подписать документ по урегулированию конфликта с Нагорным Карабахом в рамках предложенных Россией условий. Такое заявление сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян. 

«Мы готовы подписать документ основанный на российских предложениях и сегодня я еще раз это подтверждаю. Важно решить вопрос сейчас, чем его откладывать на потом. Отложенное решение, означает продолжение противостояния», — сказал он (цитата по ТАСС).

Ранее сегодня Пашинян рассказал, что Ереван направил Баку предложения по поводу мирного соглашения, однако ответ от азербайджанских властей так и не пришел. Премьер-министр Армении отметил, что важно не только подписать мирный договор, но и соблюдать его. Пашинян указал на нарушение трехстороннего соглашения о прекращении войны в Нагорном Карабахе, заключенного между Арменией и Азербайджаном при посредничестве РФ 9 ноября 2020 г.

Кроме того, премьер-министр Армении выразил обеспокоенность по поводу деятельности российских миротворцев. Пашинян признал, что они обеспечивают безопасность жителей Нагорного Карабаха. Вместе с тем он указал на нарушение азербайджанской стороной договоренностей в зоне ответственности миротворцев.

С 12 декабря 2022 г. Азербайджан перекрыл трассу Степанакерт — Горис в Лачинском коридоре. Это единственная транспортная артерия, которая соединяет непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) и Армению. По заявлению азербайджанской стороны, предлогом для перекрытия стала необходимость проверки грузов на предмет вывоза золота с рудников, фактически контролируемых НКР. 

22 декабря Пашинян заявил, что российская миротворческая миссия не выполняет свои обязательства в Нагорном Карабахе. Однако с ним не согласились в МИДе РФ и Кремле. Российские власти заявили, что миротворцы делают все возможное для стабилизирования ситуации. 

После этого Ереван отказался от участия в запланированной на 23 декабря в Москве встрече глав МИД Армении, РФ и Азербайджана. 10 января стало известно, что Армения не будет проводить учения ОДКБ на территории республики в 2023 г. Минобороны Армении посчитало их нецелесообразными «в сложившейся ситуации», пояснил Пашинян.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных