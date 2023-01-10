Армения готова подписать документ по урегулированию карабахского конфликта
Армения готова подписать документ по урегулированию конфликта с Нагорным Карабахом в рамках предложенных Россией условий. Такое заявление сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян.
«Мы готовы подписать документ основанный на российских предложениях и сегодня я еще раз это подтверждаю. Важно решить вопрос сейчас, чем его откладывать на потом. Отложенное решение, означает продолжение противостояния», — сказал он (цитата по ТАСС).
Ранее сегодня Пашинян рассказал, что Ереван направил Баку предложения по поводу мирного соглашения, однако ответ от азербайджанских властей так и не пришел. Премьер-министр Армении отметил, что важно не только подписать мирный договор, но и соблюдать его. Пашинян указал на нарушение трехстороннего соглашения о прекращении войны в Нагорном Карабахе, заключенного между Арменией и Азербайджаном при посредничестве РФ 9 ноября 2020 г.
Кроме того, премьер-министр Армении выразил обеспокоенность по поводу деятельности российских миротворцев. Пашинян признал, что они обеспечивают безопасность жителей Нагорного Карабаха. Вместе с тем он указал на нарушение азербайджанской стороной договоренностей в зоне ответственности миротворцев.
С 12 декабря 2022 г. Азербайджан перекрыл трассу Степанакерт — Горис в Лачинском коридоре. Это единственная транспортная артерия, которая соединяет непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) и Армению. По заявлению азербайджанской стороны, предлогом для перекрытия стала необходимость проверки грузов на предмет вывоза золота с рудников, фактически контролируемых НКР.
22 декабря Пашинян заявил, что российская миротворческая миссия не выполняет свои обязательства в Нагорном Карабахе. Однако с ним не согласились в МИДе РФ и Кремле. Российские власти заявили, что миротворцы делают все возможное для стабилизирования ситуации.
После этого Ереван отказался от участия в запланированной на 23 декабря в Москве встрече глав МИД Армении, РФ и Азербайджана. 10 января стало известно, что Армения не будет проводить учения ОДКБ на территории республики в 2023 г. Минобороны Армении посчитало их нецелесообразными «в сложившейся ситуации», пояснил Пашинян.