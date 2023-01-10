Армения готова подписать документ по урегулированию карабахского конфликта

Ранее сегодня Пашинян рассказал, что Ереван направил Баку предложения по поводу мирного соглашения, однако ответ от азербайджанских властей так и не пришел. Премьер-министр Армении отметил, что важно не только подписать мирный договор, но и соблюдать его. Пашинян указал на нарушение трехстороннего соглашения о прекращении войны в Нагорном Карабахе, заключенного между Арменией и Азербайджаном при посредничестве РФ 9 ноября 2020 г.