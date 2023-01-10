Кремль: ОДКБ прояснит детали отказа Армении проводить учения организации в 2023 году

22 декабря Пашинян заявил, что российская миротворческая миссия не выполняет свои обязательства в Нагорном Карабахе по заявлению от 9 ноября 2020 г. Однако со словами премьер-министра Армении не согласились официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Российские власти заявили, что миротворцы делают все возможное для стабилизации ситуации.