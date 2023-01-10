Кремль: ОДКБ прояснит детали отказа Армении проводить учения организации в 2023 году
Представители Организации Договора о коллективной безопасности изучат детали отказа Армении проводить учения ОДКБ на своей территории в этом году, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это достаточно новое заявление премьер-министра Армении. Я думаю, по линии ОДКБ коллеги будут на связи, будут прояснять детали позиции Армении. В любом случае Армения — это наш очень близкий союзник», – сказал он.
Москва и Ереван продолжат диалог, в том числе и по вопросам, которые сейчас являются «весьма сложными», добавил Песков.
Ранее сегодня премьер Армении Никол Пашинян сообщил, что минобороны республики посчитало «в сложившейся ситуации» нецелесообразным проведение учений ОДКБ в стране.
1 января Минобороны РФ сообщило, что в 2023 г. запланировано девять совместных учений с участием подразделений национальных армий иностранных государств. В частности, на территории Армении должны были состояться совместные учения миротворческих контингентов ОДКБ «Нерушимое братство – 2023».
12 декабря 2022 г. Азербайджан второй раз с начала месяца перекрыл трассу Степанакерт — Горис в Лачинском коридоре — единственную транспортную артерию, соединяющую непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) и Армению.
22 декабря Пашинян заявил, что российская миротворческая миссия не выполняет свои обязательства в Нагорном Карабахе по заявлению от 9 ноября 2020 г. Однако со словами премьер-министра Армении не согласились официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Российские власти заявили, что миротворцы делают все возможное для стабилизации ситуации.
После этого Ереван отказался от участия в запланированной на 23 декабря в Москве встрече глав МИД Армении, РФ и Азербайджана. А секретарь Совбеза республики Армен Григорян призвал ООН, ОБСЕ и Минскую группу ОБСЕ отправить миссию в Лачинский коридор.