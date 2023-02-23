Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества и заявил о развертывании «Сармата»

22 февраля президент России выступил на митинге-концерте в «Лужниках», куда он приехал после встречи с Шойгу и выслушал, как «прямо сейчас идет бой на наших исторических рубежах за наших людей». В своем выступлении президент заявил, что Россия гордится теми, кто «принимает для себя решение защищать самое святое и самое дорогое, что у нас есть – семью и Родину», и «в нашем сердце» – это одно и то же.