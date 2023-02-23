Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества и заявил о развертывании «Сармата»
Россия в этом году уделит внимание укреплению ядерной триады, на боевое дежурство заступят первые пусковые установки ракетного комплекса «Сармат» с новой тяжелой ракетой, заявил президент РФ Владимир Путин в своем видеообращении по случаю Дня защитника Отечества.
В обращении президент отметил подвиги ветеранов Великой Отечественной войны и заявил, что нынешнее поколение российских солдат и офицеров «бережет и приумножает ратные традиции своих дедов и прадедов». Путин также поздравил с праздником военнослужащих, добровольцев и мобилизованных, которые участвуют в военной спецоперации на Украине и «героически сражаются с неонацизмом», «защищают наших людей на наших исторических территориях».
Глава государства пообещал уделять приоритетное внимание укреплению обороноспособности страны и вести «сбалансированное, качественное развитие всех составляющих Вооруженных сил, совершенствовать систему подготовки частей и подразделений». Власти намерены продолжать насыщать войска передовой техникой: новыми ударными системами, средствами разведки и связи, беспилотниками и артиллерийскими комплексами, добавил Путин. Повышенное внимание, по его словам, будет уделяться укреплению ядерной триады.
«В этом году на боевое дежурство заступают первые пусковые установки ракетного комплекса «Сармат» с новой тяжелой ракетой. Продолжим серийное производство гиперзвуковых комплексов воздушного базирования «Кинжал» и начнем массовые поставки гиперзвуковых ракет морского базирования «Циркон», – заявил президент.
Доля современных вооружений и техники в морских стратегических ядерных силах достигнет 100% с принятием в боевой состав ВМФ атомного подводного крейсера проекта «Борей-А» «Император Александр III», а в ближайшие годы боевой состав флота пополнят еще три крейсера этого проекта, отметил Путин.
Первый пуск ракеты «Сармат» был осуществлен с космодрома Плесецк в Архангельской области 20 апреля прошлого года. Он прошел успешно, были подтверждены расчетные характеристики на всех этапах полета ракеты, сообщало Минобороны РФ. После этого ведомство отчиталось об успешных испытаниях ракеты «Сармат» 18 ноября. В декабре 2022 г. министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил поставить на боевое дежурство в РВСН 22 пусковые установки с межконтинентальными баллистическими ракетами «Ярс», «Авангард» и «Сармат».
22 февраля президент России выступил на митинге-концерте в «Лужниках», куда он приехал после встречи с Шойгу и выслушал, как «прямо сейчас идет бой на наших исторических рубежах за наших людей». В своем выступлении президент заявил, что Россия гордится теми, кто «принимает для себя решение защищать самое святое и самое дорогое, что у нас есть – семью и Родину», и «в нашем сердце» – это одно и то же.