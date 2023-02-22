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В митинге-концерте в Лужниках приняли участие более 200 000 человек

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Более 200 000 человек принимают участие в митинге-концерте «Слава защитникам Отечества» в «Лужниках», сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

«В мероприятии принимают участие более 200 000 москвичей и гостей столицы. Непосредственно на Большой спортивной арене присутствуют 90 000 зрителей, на прилегающей к ней территории находятся более 112 000 человек», – сообщила Волк.

На митинге-концерте также выступил президент России Владимир Путин. Он отметил, что приехал на концерт после того, как пообщался с министром обороны России Сергеем Шойгу. «Вот сейчас только слушал высшее военное руководство страны о том, что прямо сейчас идет бой на наших исторических рубежах за наших людей. Его ведут такие же мужественные бойцы, которые здесь стоят», – сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что Россия гордится теми, кто «принимает для себя решение защищать самое святое и самое дорогое, что у нас есть – семью и Родину». 

На митинге-концерте также исполнили песни Олег Газманов, Shaman, Николай Расторгуев и другие артисты.

Ранее по теме: Владимир Путин выступил на митинге-концерте в «Лужниках»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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