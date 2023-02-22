В митинге-концерте в Лужниках приняли участие более 200 000 человек

На митинге-концерте также выступил президент России Владимир Путин. Он отметил, что приехал на концерт после того, как пообщался с министром обороны России Сергеем Шойгу. «Вот сейчас только слушал высшее военное руководство страны о том, что прямо сейчас идет бой на наших исторических рубежах за наших людей. Его ведут такие же мужественные бойцы, которые здесь стоят», – сказал Путин.