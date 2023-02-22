В митинге-концерте в Лужниках приняли участие более 200 000 человек
Более 200 000 человек принимают участие в митинге-концерте «Слава защитникам Отечества» в «Лужниках», сообщила представитель МВД России Ирина Волк.
«В мероприятии принимают участие более 200 000 москвичей и гостей столицы. Непосредственно на Большой спортивной арене присутствуют 90 000 зрителей, на прилегающей к ней территории находятся более 112 000 человек», – сообщила Волк.
На митинге-концерте также выступил президент России Владимир Путин. Он отметил, что приехал на концерт после того, как пообщался с министром обороны России Сергеем Шойгу. «Вот сейчас только слушал высшее военное руководство страны о том, что прямо сейчас идет бой на наших исторических рубежах за наших людей. Его ведут такие же мужественные бойцы, которые здесь стоят», – сказал Путин.
Глава государства подчеркнул, что Россия гордится теми, кто «принимает для себя решение защищать самое святое и самое дорогое, что у нас есть – семью и Родину».
На митинге-концерте также исполнили песни Олег Газманов, Shaman, Николай Расторгуев и другие артисты.