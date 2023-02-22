Путин назвал весь народ защитником Отечества
Весь народ России является защитником Отечества, поскольку отстаивает свою культуру, язык и территорию. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время своего выступления на митинге-концерте «Слава защитникам Отечества» в «Лужниках».
«В этом смысле при защите наших интересов, при защите наших людей, при защите нашей культуры, языка территорий весь наш народ является сегодня защитником Отечества. Низкий всем поклон», – сказал он и поздравил всех присутствующих с наступающим Днем защитника Отечества.
Путин отметил также, что приехал на концерт после того, как пообщался с министром обороны России Сергеем Шойгу. «Вот сейчас только слушал высшее военное руководство страны о том, что прямо сейчас идет бой на наших исторических рубежах за наших людей. Его ведут такие же мужественные бойцы, которые здесь стоят», – сказал Путин.
Глава государства подчеркнул, что Россия гордится теми, кто «принимает для себя решение защищать самое святое и самое дорогое, семью и Родину».
Выступление Путина на концерте продолжалось около 10 минут. Ранее сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков оставил без комментариев вопрос о том, планирует ли глава государства приезжать на концерт в «Лужники». «Если это произойдет, то соответственно мы вас проинформируем», – сказал он.