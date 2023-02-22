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Путин назвал весь народ защитником Отечества

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Весь народ России является защитником Отечества, поскольку отстаивает свою культуру, язык и территорию. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время своего выступления на митинге-концерте «Слава защитникам Отечества» в «Лужниках». 

«В этом смысле при защите наших интересов, при защите наших людей, при защите нашей культуры, языка территорий весь наш народ является сегодня защитником Отечества. Низкий всем поклон», – сказал он и поздравил всех присутствующих с наступающим Днем защитника Отечества.

Путин отметил также, что приехал на концерт после того, как пообщался с министром обороны России Сергеем Шойгу. «Вот сейчас только слушал высшее военное руководство страны о том, что прямо сейчас идет бой на наших исторических рубежах за наших людей. Его ведут такие же мужественные бойцы, которые здесь стоят», – сказал Путин. 

Глава государства подчеркнул, что Россия гордится теми, кто «принимает для себя решение защищать самое святое и самое дорогое, семью и Родину». 

Выступление Путина на концерте продолжалось около 10 минут. Ранее сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков оставил без комментариев вопрос о том, планирует ли глава государства приезжать на концерт в «Лужники». «Если это произойдет, то соответственно мы вас проинформируем», – сказал он. 

Ранее по теме: Послание президента ответило на вопросы о причинах продолжающейся спецоперации

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных