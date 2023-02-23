Финляндия решила поставить Украине три танка Leopard 2
Финляндия поставит Киеву три танка Leopard 2, такое решение президент республики принял после того, как поставку одобрили в правительстве, передает финское издание Yle. Стоимость нового пакета помощи Украине составит более 160 млн евро.
Согласно решению финских властей, республика отправит на Украину три танка Leopard 2, а также проведет обучение по их использованию и обслуживанию. Взамен этой поставки Хельсинки закупит у Германии новые вооружения, отмечает Yle.
«Финляндия отправляет Украине дополнительную военную помощь. В комплект входят три танка Leopard 2 и тяжелое вооружение. Общая стоимость пакета составляет 160 млн евро», – написал в Twitter министр обороны страны Микко Савола.
Три танка Leopard 2 войдут в 13-й пакет помощи Киеву, а общая стоимость всех пакетов вооружений достигла 750 млн евро, уточняет Yle. Предыдущая поставка была самой крупной – в январе власти одобрили пакет на сумму более 400 млн евро.
По мнению минобороны Финляндии, которое приводит издание, вклад страны в проект по поставке танков «не может быть большим» из-за протяженной сухопутной границы с Россией, участие Хельсинки также ограничено тем, что республика пока не является членом НАТО.
25 января Германия и США объявили о поставке Киеву 14 танков Leopard 2 и 31 танка M1 Abrams соответственно. Министр обороны ФРГ Борис Писториус уточнил, что первая немецкая военная техника прибудет на Украину уже в конце марта — начале апреля. О планах передать Киеву танки также сообщили Польша, Финляндия, Норвегия, Португалия, Испания и Нидерланды.
Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала, что накачивание Украины вооружением приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией. А глава МИДа Сергей Лавров предупреждал, что поставки дальнобойного оружия лишь расширят географию спецоперации.