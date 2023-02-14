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В Польше назвали сроки поставки танков Leopard Украине

Ведомости

Польша поставит Киеву танки Leopard в марте этого года, заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, передают «РИА Новости».

«В марте эти танки попадут на Украину. Украинские солдаты проходят обучение в Польше. Уже в середине марта… такая помощь будет предоставлена», – заявил он.

11 января президент Польши Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с президентами Украины и Литвы Владимиром Зеленским и Гитанасом Науседой сообщил о решении Варшавы передать Киеву роту танков Leopard в рамках международной коалиции.

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Ранее сегодня пресс-служба минобороны Норвегии со ссылкой на министра обороны Бьорна Арильда Грама сообщила, что страна передаст Киеву восемь танков Leopard 2 и до четырех боевых машин поддержки. Помимо этого Норвегия выделит средства на закупку боеприпасов и запасных частей к технике. Грам также заявил, что Норвегия будет способствовать обучению украинских танкистов в Польше вместе с другими странами-союзниками.

25 января Германия и США объявили о поставке Киеву 14 танков Leopard 2 и 31 танка M1 Abrams соответственно. Министр обороны ФРГ Борис Писториус уточнил, что первая немецкая военная техника прибудет на Украину уже в конце марта — начале апреля. О планах передать Киеву танки также сообщили Польша, Финляндия, Норвегия, Португалия, Испания и Нидерланды. Кроме того, свои Challenger 2 собирается отправить на Украину Великобритания.

Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала, что накачивание Украины вооружением приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией. А глава МИДа Сергей Лавров предупреждал, что поставки дальнобойного оружия лишь расширят географию спецоперации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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