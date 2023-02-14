В Польше назвали сроки поставки танков Leopard Украине

Ранее сегодня пресс-служба минобороны Норвегии со ссылкой на министра обороны Бьорна Арильда Грама сообщила, что страна передаст Киеву восемь танков Leopard 2 и до четырех боевых машин поддержки. Помимо этого Норвегия выделит средства на закупку боеприпасов и запасных частей к технике. Грам также заявил, что Норвегия будет способствовать обучению украинских танкистов в Польше вместе с другими странами-союзниками.