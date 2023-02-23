СБУ сообщила об аресте имущества жены Медведчука на сумму более $152 млн

Как уточняет СБУ, суд наложил арест на пакет по 14% акций двух облэнерго и более 4% еще в одном. Марченко владеет акциями через пять офшорных компаний, говорится в сообщении. Помимо этого под арест попали два земельных участка, четыре жилых дома в Киеве и Крыму, а также 10 автомобилей супруги Медведчука.