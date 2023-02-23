СБУ сообщила об аресте имущества жены Медведчука на сумму более $152 млн
Суд арестовал имущество жены украинского политика Виктора Медведчука Оксаны Марченко, его общая стоимость составляет более 5,6 млрд гривен (около $152,4 млн), сообщается в Telegram-канале Службы безопасности Украины (СБУ).
Как уточняет СБУ, суд наложил арест на пакет по 14% акций двух облэнерго и более 4% еще в одном. Марченко владеет акциями через пять офшорных компаний, говорится в сообщении. Помимо этого под арест попали два земельных участка, четыре жилых дома в Киеве и Крыму, а также 10 автомобилей супруги Медведчука.
Арестованы также активы Марченко в 18 инвестиционных, агропромышленных, телекоммуникационных и других предприятиях. СБУ называет среди них киевские компании «Терра-инвест», «Укркапитал» и «Спорт-тур». Отмечается, что она использовала эти компании «для подрывной деятельности против Украины».
«Именно они основали фирму по законам России, через которую Марченко переводила миллионные суммы на счета Росгвардии и МВД России в оккупированном Крыму, а также платила «налоги» в российский бюджет», – говорится в сообщении ведомства.
Там добавили, что арест активов обеспечит возможность конфискации по решению суда и обезопасит имущество от перерегистрации на других лиц.
В начале февраля СБУ обвинила Марченко в «финансировании» Росгвардии и МВД России. Как утверждала СБУ, Марченко является конечным бенефициаром сети киевских компаний и предприятия в Ялте, которые «переводили миллионные суммы» на счета Росгвардии и МВД РФ за «охрану недвижимости Медведчука» на территории полуострова.
«Для реализации схемы Оксана Марченко зарегистрировала в Ялте общество с уставным капиталом в более чем 1 млрд российских рублей. Для его создания задействовала активы трех подконтрольных инвестиционных компаний, которые расположены в Киеве», – говорится в сообщении.
После этого, как утверждается, крымская фирма подписала соответствующие охранные соглашения со структурами Росгвардии МВД. На объектах недвижимости Марченко также были проведены обыски. СБУ предъявила ей обвинение по ч. 3 ст. 110–2 УК (финансирование действий с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата власти).
Оксана Марченко – жена кума президента РФ Владимира Путина, украинского политика Виктора Медведчука. С 2018 г. он возглавлял политсовет украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ, деятельность приостановлена в марте 2022 г. властями страны из-за «связей» с Россией). В апреле 2022 г. СБУ сообщила о задержании Медведчука, а уже 22 сентября врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что Медвечук и еще 55 человек были освобождены в результате обмена с украинской стороной.
На Украине Медведчуку грозило до 15 лет лишения свободы. Его обвиняли в госизмене и нарушении законов ведения войны. По версии следствия, он планировал вести добычу нефти и газа на шельфе Черного моря в районе Крыма, а также предоставил России помощь для «подрывной деятельности против Украины».