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СБУ сообщила об аресте имущества жены Медведчука на сумму более $152 млн

Ведомости

Суд арестовал имущество жены украинского политика Виктора Медведчука Оксаны Марченко, его общая стоимость составляет более 5,6 млрд гривен (около $152,4 млн), сообщается в Telegram-канале Службы безопасности Украины (СБУ).

Как уточняет СБУ, суд наложил арест на пакет по 14% акций двух облэнерго и более 4% еще в одном. Марченко владеет акциями через пять офшорных компаний, говорится в сообщении. Помимо этого под арест попали два земельных участка, четыре жилых дома в Киеве и Крыму, а также 10 автомобилей супруги Медведчука.

Арестованы также активы Марченко в 18 инвестиционных, агропромышленных, телекоммуникационных и других предприятиях. СБУ называет среди них киевские компании «Терра-инвест», «Укркапитал» и «Спорт-тур». Отмечается, что она использовала эти компании «для подрывной деятельности против Украины».

«Именно они основали фирму по законам России, через которую Марченко переводила миллионные суммы на счета Росгвардии и МВД России в оккупированном Крыму, а также платила «налоги» в российский бюджет», – говорится в сообщении ведомства.

Там добавили, что арест активов обеспечит возможность конфискации по решению суда и обезопасит имущество от перерегистрации на других лиц.

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В начале февраля СБУ обвинила Марченко в «финансировании» Росгвардии и МВД России. Как утверждала СБУ, Марченко является конечным бенефициаром сети киевских компаний и предприятия в Ялте, которые «переводили миллионные суммы» на счета Росгвардии и МВД РФ за «охрану недвижимости Медведчука» на территории полуострова.

«Для реализации схемы Оксана Марченко зарегистрировала в Ялте общество с уставным капиталом в более чем 1 млрд российских рублей. Для его создания задействовала активы трех подконтрольных инвестиционных компаний, которые расположены в Киеве», – говорится в сообщении.

После этого, как утверждается, крымская фирма подписала соответствующие охранные соглашения со структурами Росгвардии МВД. На объектах недвижимости Марченко также были проведены обыски. СБУ предъявила ей обвинение по ч. 3 ст. 110–2 УК (финансирование действий с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата власти).

Оксана Марченко – жена кума президента РФ Владимира Путина, украинского политика Виктора Медведчука. С 2018 г. он возглавлял политсовет украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ, деятельность приостановлена в марте 2022 г. властями страны из-за «связей» с Россией). В апреле 2022 г. СБУ сообщила о задержании Медведчука, а уже 22 сентября врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что Медвечук и еще 55 человек были освобождены в результате обмена с украинской стороной.

На Украине Медведчуку грозило до 15 лет лишения свободы. Его обвиняли в госизмене и нарушении законов ведения войны. По версии следствия, он планировал вести добычу нефти и газа на шельфе Черного моря в районе Крыма, а также предоставил России помощь для «подрывной деятельности против Украины».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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