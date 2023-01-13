Верховная рада прекратила депутатские полномочия Медведчука
Верховная рада приняла постановления о досрочном прекращении депутатских полномочий политиков Виктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьмина и Андрея Деркача, передает издание «Страна». За это решение проголосовали 300 депутатов.
10 января президент Украины Владимир Зеленский также лишил перечисленных политиков гражданства страны. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, добавив, что это решение принято на основании материалов СБУ и Государственной миграционной службы.
67-летний Медведчук — кум Владимира Путина, с 2018 г. возглавлял политсовет украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ, деятельность приостановлена в марте 2022 г. властями страны из-за «связей» с Россией). 22 сентября 2022 г. врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что Медвечук и еще 55 человек были освобождены в результате обмена с украинской стороной.
На Украине Медведчуку, обвиняемому в госизмене, грозило до 15 лет лишения свободы. Его обвиняли в госизмене и нарушении законов ведения войны. По версии следствия, он планировал вести добычу нефти и газа на шельфе Черного моря в районе Крыма, а также предоставил России помощь для «подрывной деятельности против Украины».