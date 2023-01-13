Верховная рада прекратила депутатские полномочия Медведчука

На Украине Медведчуку, обвиняемому в госизмене, грозило до 15 лет лишения свободы. Его обвиняли в госизмене и нарушении законов ведения войны. По версии следствия, он планировал вести добычу нефти и газа на шельфе Черного моря в районе Крыма, а также предоставил России помощь для «подрывной деятельности против Украины».