СБУ предъявила обвинение жене Виктора Медведчука
Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила жену украинского политика Виктора Медведчука Оксану Марченко в «финансировании» Росгвардии и МВД России, передает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.
Как утверждает СБУ, Марченко является конечным бенефициаром сети киевских компаний и предприятия в Ялте, которые «переводили миллионные суммы» на счета Росгвардии и МВД РФ за «охрану недвижимости Медведчука» на территории полуострова.
«Для реализации схемы Оксана Марченко зарегистрировала в Ялте общество с уставным капиталом в более чем 1 млрд российских рублей. Для его создания задействовала активы трех подконтрольных инвестиционных компаний, которые расположены в Киеве», – говорится в сообщении.
После этого, как утверждается, крымская фирма подписала соответствующие охранные соглашения со структурами Росгвардии МВД. На объектах недвижимости Марченко также были проведены обыски.
СБУ предъявила ей обвинение по ч. 3 ст. 110–2 УК (финансирование действий с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата власти).
Оксана Марченко – жена кума Владимира Путина, украинского политика Виктора Медведчука. С 2018 г. он возглавлял политсовет украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ, деятельность приостановлена в марте 2022 г. властями страны из-за «связей» с Россией). В апреле 2022 г. СБУ сообщила о задержании Медведчука, а уже 22 сентября врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что Медвечук и еще 55 человек были освобождены в результате обмена с украинской стороной.
На Украине Медведчуку, обвиняемому в госизмене, грозило до 15 лет лишения свободы. Его обвиняли в госизмене и нарушении законов ведения войны. По версии следствия, он планировал вести добычу нефти и газа на шельфе Черного моря в районе Крыма, а также предоставил России помощь для «подрывной деятельности против Украины».