СБУ предъявила обвинение жене Виктора Медведчука

Оксана Марченко – жена кума Владимира Путина, украинского политика Виктора Медведчука. С 2018 г. он возглавлял политсовет украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ, деятельность приостановлена в марте 2022 г. властями страны из-за «связей» с Россией). В апреле 2022 г. СБУ сообщила о задержании Медведчука, а уже 22 сентября врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что Медвечук и еще 55 человек были освобождены в результате обмена с украинской стороной.