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СБУ предъявила обвинение жене Виктора Медведчука

Ведомости

Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила жену украинского политика Виктора Медведчука Оксану Марченко в «финансировании» Росгвардии и МВД России, передает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Как утверждает СБУ, Марченко является конечным бенефициаром сети киевских компаний и предприятия в Ялте, которые «переводили миллионные суммы» на счета Росгвардии и МВД РФ за «охрану недвижимости Медведчука» на территории полуострова.

«Для реализации схемы Оксана Марченко зарегистрировала в Ялте общество с уставным капиталом в более чем 1 млрд российских рублей. Для его создания задействовала активы трех подконтрольных инвестиционных компаний, которые расположены в Киеве», – говорится в сообщении.

После этого, как утверждается, крымская фирма подписала соответствующие охранные соглашения со структурами Росгвардии МВД. На объектах недвижимости Марченко также были проведены обыски.

СБУ предъявила ей обвинение по ч. 3 ст. 110–2 УК (финансирование действий с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата власти).

Оксана Марченко – жена кума Владимира Путина, украинского политика Виктора Медведчука. С 2018 г. он возглавлял политсовет украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ, деятельность приостановлена в марте 2022 г. властями страны из-за «связей» с Россией). В апреле 2022 г. СБУ сообщила о задержании Медведчука, а уже 22 сентября врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что Медвечук и еще 55 человек были освобождены в результате обмена с украинской стороной.

На Украине Медведчуку, обвиняемому в госизмене, грозило до 15 лет лишения свободы. Его обвиняли в госизмене и нарушении законов ведения войны. По версии следствия, он планировал вести добычу нефти и газа на шельфе Черного моря в районе Крыма, а также предоставил России помощь для «подрывной деятельности против Украины».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных