Лукашенко считает слухи о поглощении Белоруссии Россией попыткой разругать страны
Сообщения о том, что в стратегию России якобы входит поглощение Белоруссии к 2030 г., являются попыткой «разрубить» отношения между странами, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. Об этом пишет «БелТА».
«Нас просто хотят еще раз разрубить. Поэтому возникла эта тема. Ничего живого в этом нет. Мою позицию вы знаете, она неизменна: мы независимое суверенное государство. Будучи независимым, суверенным, с Россией кто рядом стоит? Никто, кроме Беларуси. Что еще надо?» – сказал он.
По словам Лукашенко, у каждого государства есть стратегия, в том числе и по отношению к другим странам, и стратегия России в отношении Белоруссии «жить, как со своими братьями, в мире и дружбе».
Президент также сообщил, что накануне разговаривал с президентом России Владимиром Путиным и заверил, что их взгляды сходятся. «Поэтому не слушайте эту брехню и болтовню. Она рождена, чтобы нас расколоть», – подытожил Лукашенко.
21 февраля ряд зарубежных СМИ, включая украинские, опубликовал расследование, в котором говорилось о том, что Россия якобы планирует к 2030 г. поглотить Белоруссию. Авторы утверждали, что якобы смогли получить доступ к внутреннему документу Кремля «Стратегические цели Российской Федерации на белорусском направлении», в котором говорилось, что РФ якобы планирует в краткосрочной перспективе взять под контроль некоторые сферы, в долгосрочной – поглощение.
В декабре 2022 г. Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с Лукашенко уже заявлял, что «у России нет заинтересованности кого бы то ни было поглощать».