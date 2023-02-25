Лукашенко считает слухи о поглощении Белоруссии Россией попыткой разругать страны

«Нас просто хотят еще раз разрубить. Поэтому возникла эта тема. Ничего живого в этом нет. Мою позицию вы знаете, она неизменна: мы независимое суверенное государство. Будучи независимым, суверенным, с Россией кто рядом стоит? Никто, кроме Беларуси. Что еще надо?» – сказал он.