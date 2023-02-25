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Лукашенко считает слухи о поглощении Белоруссии Россией попыткой разругать страны

Ведомости

Сообщения о том, что в стратегию России якобы входит поглощение Белоруссии к 2030 г., являются попыткой «разрубить» отношения между странами, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. Об этом пишет «БелТА».

«Нас просто хотят еще раз разрубить. Поэтому возникла эта тема. Ничего живого в этом нет. Мою позицию вы знаете, она неизменна: мы независимое суверенное государство. Будучи независимым, суверенным, с Россией кто рядом стоит? Никто, кроме Беларуси. Что еще надо?» – сказал он.

По словам Лукашенко, у каждого государства есть стратегия, в том числе и по отношению к другим странам, и стратегия России в отношении Белоруссии «жить, как со своими братьями, в мире и дружбе».

Президент также сообщил, что накануне разговаривал с президентом России Владимиром Путиным и заверил, что их взгляды сходятся. «Поэтому не слушайте эту брехню и болтовню. Она рождена, чтобы нас расколоть», – подытожил Лукашенко.

21 февраля ряд зарубежных СМИ, включая украинские, опубликовал расследование, в котором говорилось о том, что Россия якобы планирует к 2030 г. поглотить Белоруссию. Авторы утверждали, что якобы смогли получить доступ к внутреннему документу Кремля «Стратегические цели Российской Федерации на белорусском направлении», в котором говорилось, что РФ якобы планирует в краткосрочной перспективе взять под контроль некоторые сферы, в долгосрочной – поглощение.

В декабре 2022 г. Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с Лукашенко уже заявлял, что «у России нет заинтересованности кого бы то ни было поглощать».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных