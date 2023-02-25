ЕС ввел санкции против RT Arabic и иранских производителей беспилотников
Евросоюз принял десятый пакет санкций против России, в который вошли персональные ограничения против россиян, запрет на вещание RT Arabic в ЕС, экспорт товаров двойного назначения и технологий и другие меры, следует из заявления на сайте Совета Европы.
«Сегодняшний 10-й пакет санкций нацелен на тех, кто играет важную роль в продолжении этой жестокой войны. Мы принимаем дополнительные меры, занимаясь банковским сектором, доступом к технологиям двойного назначения и передовым технологиям», – говорится в заявлении верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозепа Борреля.
В частности, как отмечается, ЕС налагает запрет на «экспорт критически важных технологий и промышленных товаров, таких как электроника, специализированный транспорт, детали машин, запасные части для грузовых автомобилей и реактивных двигателей, а также товары для строительного сектора», которые могут быть «направлены российским военным».
Под ограничения в рамках десятого пакета попадают семь предприятий Ирана – производители беспилотников. Утверждается, что их БПЛА использовались российскими военными в рамках спецоперации на Украине. Помимо этого будет запрещен транзит через Россию экспортируемых из ЕС товаров и технологий двойного назначения. Вводятся ограничения на импорт из РФ синтетического каучука и битума.
ЕС вводит ограничения против RT Arabic и Sputnik Arabic: Евросовет инициировал процесс приостановления действия лицензий на вещание двух СМИ. Отмечается, что эти меры «не помешают осуществлять деятельность в ЕС, кроме вещания».
Граждане России не смогут занимать руководящие должности в организациях – операторах критической инфраструктуры ЕС, поскольку влияние РФ может создать «угрозу для предоставления услуг европейцам». Кроме того, новый пакет санкций предполагает запрет на предоставление россиянам мощностей для хранения газа. Таким образом блок намерен защитить безопасность поставок и избежать рыночных рисков и использования Москвой поставок «в качестве оружия», говорится в заявлении. При этом часть объектов по хранению СПГ будут исключены из этого правила.
Совет расширяет обязательства по отчетности о замороженных средствах, в том числе активам ЦБ РФ. Кроме того, в десятый пакет мер добавлены три российских банка, их названия в заявлении не уточняются.
Евросоюз одобрил десятый пакет санкций в отношении России, в который вошли 121 физлицо и организация, подтвердил ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своем аккаунте в Twitter.
До этого Евросоюз не смог согласовать десятый пакет санкций в отношении России, о котором планировалось объявить 24 февраля, в годовщину начала спецоперации на Украине. Как уточнил Reuters, Польша отклонила требования Италии об ограничениях на импорт каучука. По мнению польской стороны, предложенные ограничения слишком мягкие и не будут иметь необходимого эффекта, поскольку ЕС предусмотрел слишком большую квоту на импорт и длительный переходный период.
17 января председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала десятый пакет санкций против России. Тогда она отметила, что ограничения будут направлены на исправление недочетов, допущенных при разработке предыдущих пакетов. С начала военной операции на Украине страны Евросоюза ввели девять пакетов санкций против России. В частности, торговые и финансовые ограничения, а также персональные санкции против физлиц и ряда организаций. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что такая политика западных властей ухудшает жизнь миллионов людей по всему миру.