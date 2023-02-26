Путин: планы Запада о разделении России изложены на бумаге

«Ну, будут московиты какие-нибудь, уральцы и так далее… Это же все в планах было, эти планы они изложены на бумаге. Просто мы в условиях выстраивания отношений старались об этом из как бы соображений партнерских не говорить об этом. Но это же все есть, это же все написано, на бумажке все написано», – добавил президент.