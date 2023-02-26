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Путин: планы Запада о разделении России изложены на бумаге

Ведомости

Планы западных стран развалить Россию известны, они изложены на бумаге. Если Москва будет действовать в угоду Западу, это поменяет судьбы многих народов России, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

По словам главы государства, у западных стран есть только одна цель – «раскассировать» бывший Советский Союз и его основную часть – РФ».

«И потом, может быть, они и примут нас в так называемую семью цивилизованных народов, но только отдельно, каждую часть отдельно. Для чего? Для того, чтобы помыкать этими частями и поставить под свой контроль», – сказал Путин.

Если страна пойдет по этому пути, то, по мнению президента, судьбы очень многих народов России, и прежде всего русского народа, могут поменяться кардинальным образом.

«Ну, будут московиты какие-нибудь, уральцы и так далее… Это же все в планах было, эти планы они изложены на бумаге. Просто мы в условиях выстраивания отношений старались об этом из как бы соображений партнерских не говорить об этом. Но это же все есть, это же все написано, на бумажке все написано», – добавил президент.

В сентябре прошлого года Путин заявлял, что Запад ищет новые способы развалить Россию, обречь ее народ на нищету и вымирание. Российский президент подчеркивал, что Запад стремится сделать все возможное, чтобы в мире сохранилась неоколониальная система. По его словам, западные страны «снимают ренту как гегемон» и потому им так важно, чтобы все государства «сдали суверенитет в пользу США».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных