Путин: планы Запада о разделении России изложены на бумаге
Планы западных стран развалить Россию известны, они изложены на бумаге. Если Москва будет действовать в угоду Западу, это поменяет судьбы многих народов России, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
По словам главы государства, у западных стран есть только одна цель – «раскассировать» бывший Советский Союз и его основную часть – РФ».
«И потом, может быть, они и примут нас в так называемую семью цивилизованных народов, но только отдельно, каждую часть отдельно. Для чего? Для того, чтобы помыкать этими частями и поставить под свой контроль», – сказал Путин.
Если страна пойдет по этому пути, то, по мнению президента, судьбы очень многих народов России, и прежде всего русского народа, могут поменяться кардинальным образом.
«Ну, будут московиты какие-нибудь, уральцы и так далее… Это же все в планах было, эти планы они изложены на бумаге. Просто мы в условиях выстраивания отношений старались об этом из как бы соображений партнерских не говорить об этом. Но это же все есть, это же все написано, на бумажке все написано», – добавил президент.
В сентябре прошлого года Путин заявлял, что Запад ищет новые способы развалить Россию, обречь ее народ на нищету и вымирание. Российский президент подчеркивал, что Запад стремится сделать все возможное, чтобы в мире сохранилась неоколониальная система. По его словам, западные страны «снимают ренту как гегемон» и потому им так важно, чтобы все государства «сдали суверенитет в пользу США».