Минобороны заявило об уничтожении шести ДРГ в Харьковской области
Российские войска уничтожили шесть диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области, сообщила в воскресенье пресс-служба Минобороны РФ.
Помимо этого за последние сутки на Купянском направлении огнем артиллерии Западной группировки войск были поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Новоселовское (ЛНР), Масютовка и Кисловка Харьковской области.
«В районах населенных пунктов Першотравневое, Табаевка, Синьковка, Ягодное и Крахмальное Харьковской области уничтожены шесть диверсионно-разведывательных групп ВСУ. Общие потери противника за сутки на данном направлении составили до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля», – говорится в ежедневной сводке оборонного ведомства.
Средства ПВО, по данным Минобороны, сбили в районе села Голубовка Харьковской области украинский вертолет Ми-8. За сутки также удалось уничтожить семь беспилотников в Херсонской области и ЛНР.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.