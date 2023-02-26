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Минобороны заявило об уничтожении шести ДРГ в Харьковской области

Ведомости

Российские войска уничтожили шесть диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области, сообщила в воскресенье пресс-служба Минобороны РФ.

Помимо этого за последние сутки на Купянском направлении огнем артиллерии Западной группировки войск были поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Новоселовское (ЛНР), Масютовка и Кисловка Харьковской области.

«В районах населенных пунктов Першотравневое, Табаевка, Синьковка, Ягодное и Крахмальное Харьковской области уничтожены шесть диверсионно-разведывательных групп ВСУ. Общие потери противника за сутки на данном направлении составили до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля», – говорится в ежедневной сводке оборонного ведомства.

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Средства ПВО, по данным Минобороны, сбили в районе села Голубовка Харьковской области украинский вертолет Ми-8. За сутки также удалось уничтожить семь беспилотников в Херсонской области и ЛНР.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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