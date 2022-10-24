В Херсонской области сообщили о задержании украинских диверсантов
Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) была задержана на бериславском участке в Херсонской области, сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале.
«В Херсонской области на бериславском участке была захвачена в плен сегодня ночью целая группа ДРГ», – заявил он.
Кроме того, ночью ВСУ попытались прорвать линию обороны в районе реки Ингулец в Херсонской области, атака была отбита, добавил Стремоусов.
С октября вооруженные силы Украины возобновили попытки наступления в Херсонской области. Власти региона неоднократно подчеркивали, что все атаки противника удалось отбить. Но на фоне напряженности власти заявили о планах перевезти на левый берег Днепра и в другие регионы России примерно 50 000-60 000 человек.
Необходимость эвакуации объяснили продолжающимися обстрелами жилых кварталов со стороны Украины, а также из-за угрозы разрушения Каховской ГЭС, что может привести к подтоплению части региона. Накануне Стремоусов заявил об успешной эвакуации более 20 000 человек.
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