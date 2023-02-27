Медведев исключил существование мира без России

Он подчеркнул, что Россия не допустит такой ситуации, и отметил, что залогом сохранения будущего для мира является «спокойная мощь нашей страны и авторитет ее партнеров». Медведев также назвал «точки невозврата» в отношениях с Западом — осень 2008 г., когда западные страны «поддержали агрессию Грузии против осетинского народа», и весну 2014 г., когда Крым вошел в состав РФ.