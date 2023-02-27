Медведев исключил существование мира без России
Вопрос о существовании России связан с существованием всей цивилизации, мир без России невозможен. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в статье «Точки невозврата» для газеты «Известия».
«Если всерьез встанет вопрос о существовании самой России, он будет решен отнюдь не на украинском фронте. А вместе с вопросом дальнейшего существования всей человеческой цивилизации. И здесь не должно быть никаких двусмысленностей. Мир без России нам не нужен», — сказал он.
Медведев напомнил, что, как показывает история, «любая рухнувшая империя хоронит под своими обломками полмира, а то и больше». Он добавил, что Запад заблуждается, будто бы сможет разрушить нынешнюю Россию. «Как с СССР не получится», — подчеркнул политик.
Зампред Совбеза РФ вновь обвинил западные страны в препятствовании возобновлению переговоров по ситуации на Украине. По словам Медведева, их действия ведут к тотальному фиаско и апокалипсису, «когда о прежней жизни придется забыть на века, пока не перестанут исходить радиацией дымные завалы».
Он подчеркнул, что Россия не допустит такой ситуации, и отметил, что залогом сохранения будущего для мира является «спокойная мощь нашей страны и авторитет ее партнеров». Медведев также назвал «точки невозврата» в отношениях с Западом — осень 2008 г., когда западные страны «поддержали агрессию Грузии против осетинского народа», и весну 2014 г., когда Крым вошел в состав РФ.
Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что Запад стремится перевести локальный конфликт на Украине в фазу глобального противостояния, а также хочет нанести стратегическое поражение России. Тогда же глава государства объявил о приостановке участия РФ в СНВ-III.
В марте 2018 г. в фильме журналиста Владимира Соловьева «Миропорядок 2018», рассуждая на тему ядерного противостояния, Путин задался вопросом: «Зачем нам такой мир, если там не будет России?». В октябре того же года на заседании дискуссионного клуба «Валдай» президент подчеркнул, что Россия может использовать ядерное оружие только для ответного удара.
«Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. А мы, жертвы агрессии, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют», — заявил тогда российский лидер.