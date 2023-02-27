МИД Китая ответил на предложение Зеленского о встрече с Си Цзиньпином

24 февраля Китай представил свой план по урегулированию конфликта на Украине, который включает 12 пунктов, в том числе уважение суверенитета всех стран, прекращение боевых действий, начало мирных переговоров и др. Зеленский заявил, что предложение Китая больше похоже на «высказывание мыслей», нежели на мирный план. Он добавил, что такой план не реализуем без пункта о выводе российских войск с территории Украины.