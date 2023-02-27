МИД Китая ответил на предложение Зеленского о встрече с Си Цзиньпином
Китай контактирует со всеми сторонами конфликта на Украине. Таким образом официальный представитель МИД КНР Мао Нин прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского о желании встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином.
«Мы поддерживаем контакты с каждой из соответствующих сторон, включая Украину», — подчеркнула она (цитата по ТАСС).
Мао Нин напомнила о «ясной и неизменной позиции» Китая, которая заключается в продвижении мирных переговоров. Она добавила, что Пекин намерен содействовать урегулированию украинского конфликта политическим путем.
24 февраля Китай представил свой план по урегулированию конфликта на Украине, который включает 12 пунктов, в том числе уважение суверенитета всех стран, прекращение боевых действий, начало мирных переговоров и др. Зеленский заявил, что предложение Китая больше похоже на «высказывание мыслей», нежели на мирный план. Он добавил, что такой план не реализуем без пункта о выводе российских войск с территории Украины.
Тогда же Зеленский заявил, что хотел бы провести встречу с Си Цзиньпином. По словам украинского лидера, он намерен обсудить с китайским коллегой боевые действия на Украине и экономическое сотрудничество двух стран. До этого, 23 февраля, он сообщил, что Украина направила Китаю предложение о встрече.
В начале февраля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечал, что с начала спецоперации России на Украине Зеленский и Си Цзиньпин ни разу не говорили по телефону. Президенты двух стран также ни разу ранее не проводили очные переговоры.