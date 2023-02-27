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МИД Китая ответил на предложение Зеленского о встрече с Си Цзиньпином

Ведомости

Китай контактирует со всеми сторонами конфликта на Украине. Таким образом официальный представитель МИД КНР Мао Нин прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского о желании встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином.

«Мы поддерживаем контакты с каждой из соответствующих сторон, включая Украину», — подчеркнула она (цитата по ТАСС).

Мао Нин напомнила о «ясной и неизменной позиции» Китая, которая заключается в продвижении мирных переговоров. Она добавила, что Пекин намерен содействовать урегулированию украинского конфликта политическим путем.

24 февраля Китай представил свой план по урегулированию конфликта на Украине, который включает 12 пунктов, в том числе уважение суверенитета всех стран, прекращение боевых действий, начало мирных переговоров и др. Зеленский заявил, что предложение Китая больше похоже на «высказывание мыслей», нежели на мирный план. Он добавил, что такой план не реализуем без пункта о выводе российских войск с территории Украины.

Тогда же Зеленский заявил, что хотел бы провести встречу с Си Цзиньпином. По словам украинского лидера, он намерен обсудить с китайским коллегой боевые действия на Украине и экономическое сотрудничество двух стран. До этого, 23 февраля, он сообщил, что Украина направила Китаю предложение о встрече.

В начале февраля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечал, что с начала спецоперации России на Украине Зеленский и Си Цзиньпин ни разу не говорили по телефону. Президенты двух стран также ни разу ранее не проводили очные переговоры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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