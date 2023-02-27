Путин провел встречу с губернатором Сахалинской области
Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко по видеосвязи. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
«Руководитель региона доложил главе государства о развитии субъекта Федерации, в том числе в сфере здравоохранения, строительства, промышленности и транспорта», – сказано в сообщении.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал эту беседу обстоятельной и указал на важность Сахалинской области.
В ходе этой беседы Лимаренко отчитался о состоянии четырех главных проблемах региона – об аварийном жилье, отсутствии газификации, низкой транспортной доступности и проблемах с медициной. В частности, Лимаренко напомнил, что Сахалин является одной из газовых столиц России. По его словам, уровень газификации в регионе за последние три года вырос с 20% до 55%. Предполагается, что к 2025 г. этот показатель увеличится до 100%.
Путин обратил внимание на проблему с высоким уровнем онкологических заболеваний в регионе. « Это высокий уровень, выше, чем в среднем по стране на 30 с лишним процентов, поэтому надо подумать, как эту проблему закрывать, решать», – сказал глава государства.
Путин указал на большой потенциал для развития у Сахалина и поблагодарил Лимаренко за работу. «Она [ситуация в регионе] развивается в позитивном ключе, хотя проблем, конечно, достаточно, как и везде, но в целом темп набран хороший. Хочу Вас за это поблагодарить и выразить надежду на то, что и дальше будет в таком же ключе все развиваться», – заключил президент.
Ранее, 6 февраля, Песков сообщил, что Путин продолжит встречаться с руководителями регионов. «Действительно президент продолжит свою практику регулярных встреч с главами регионов. Наверняка, среди них будут и те, у кого истекает срок полномочий», – сказал он. Срок полномочий Лимаренко истекает в 2024 г.