Газета
Политика

Путин провел встречу с губернатором Сахалинской области

Ведомости

Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко по видеосвязи. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. 

«Руководитель региона доложил главе государства о развитии субъекта Федерации, в том числе в сфере здравоохранения, строительства, промышленности и транспорта», – сказано в сообщении. 

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал эту беседу обстоятельной и указал на важность Сахалинской области. 

В ходе этой беседы Лимаренко отчитался о состоянии четырех главных проблемах региона – об аварийном жилье, отсутствии газификации, низкой транспортной доступности и проблемах с медициной. В частности, Лимаренко напомнил, что Сахалин является одной из газовых столиц России. По его словам, уровень газификации в регионе за последние три года вырос с 20% до 55%. Предполагается, что к 2025 г. этот показатель увеличится до 100%. 

Путин обратил внимание на проблему с высоким уровнем онкологических заболеваний в регионе. « Это высокий уровень, выше, чем в среднем по стране на 30 с лишним процентов, поэтому надо подумать, как эту проблему закрывать, решать», – сказал глава государства. 

Путин указал на большой потенциал для развития у Сахалина и поблагодарил Лимаренко за работу. «Она [ситуация в регионе] развивается в позитивном ключе, хотя проблем, конечно, достаточно, как и везде, но в целом темп набран хороший. Хочу Вас за это поблагодарить и выразить надежду на то, что и дальше будет в таком же ключе все развиваться», – заключил президент.  

Ранее, 6 февраля, Песков сообщил, что Путин продолжит встречаться с руководителями регионов. «Действительно президент продолжит свою практику регулярных встреч с главами регионов. Наверняка, среди них будут и те, у кого истекает срок полномочий», – сказал он. Срок полномочий Лимаренко истекает в 2024 г.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных