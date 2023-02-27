Путин провел встречу с губернатором Сахалинской области

Путин указал на большой потенциал для развития у Сахалина и поблагодарил Лимаренко за работу. «Она [ситуация в регионе] развивается в позитивном ключе, хотя проблем, конечно, достаточно, как и везде, но в целом темп набран хороший. Хочу Вас за это поблагодарить и выразить надежду на то, что и дальше будет в таком же ключе все развиваться», – заключил президент.