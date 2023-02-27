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Нарышкин отверг обвинения в дерзости на переговорах с главой ЦРУ Бернсом

Ведомости

Директор Службы внешний разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что с уважением относится к своему коллеге из ЦРУ Уильяму Бернсу. Его слова передает агентство «РИА Новости».

«Я сохраняю большое уважение к своему коллеге Уильяму Бернсу — и как к очень опытному, искусному дипломату, и как к своему коллеге, имеющему, может быть, пока еще не очень большой опыт работы на посту директора Центрального разведывательного управления», — заявил Нарышкин.

Комментируя встречу с Бернсом в Анкаре, директор СВР отметил, что переговоры были содержательными и проходили в комфортной обстановке. Результаты встречи Нарышкин также оценил позитивно. По его словам, переговоры шли около 2,5 часа. Нарышкин усомнился, что разговор мог бы длиться так долго, если бы «одна из сторон вела себя дерзко, грубо, высокомерно».

25 февраля в интервью телеканалу CBS News директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что тон Нарышкина в ходе переговоров в Анкаре показался ему «дерзким и высокомерным».

Встреча Нарышкина и Бернса состоялась 14 ноября 2022 г. в Анкаре в штаб-квартире Национальной разведывательной организации Турции. По словам главы СВР, темами для обсуждения стали ядерная безопасность и Украина. Временная поверенная в делах США в Москве Элизабет Руд тогда уточнила, что на переговорах вопрос об урегулировании конфликта на Украине не поднимался.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных