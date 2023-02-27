Нарышкин отверг обвинения в дерзости на переговорах с главой ЦРУ Бернсом

Комментируя встречу с Бернсом в Анкаре, директор СВР отметил, что переговоры были содержательными и проходили в комфортной обстановке. Результаты встречи Нарышкин также оценил позитивно. По его словам, переговоры шли около 2,5 часа. Нарышкин усомнился, что разговор мог бы длиться так долго, если бы «одна из сторон вела себя дерзко, грубо, высокомерно».