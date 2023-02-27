Британия и ЕС достигли нового соглашения по Brexit
Достигнутое соглашение направлено на смягчение напряженности, которая возникла из-за условий выхода Великобритании из ЕС в 2020 г. Как ожидается, оно облегчит контроль товаров, поступающих из Великобритании в граничащую с ЕС Северную Ирландию, и даст ирландским властям право голоса в отношении правил ЕС, которые она должна соблюдать.
После переговоров Сунак и фон дер Ляйен должны провести совместную пресс-конференцию, затем британский премьер выступит перед членами Палаты общин.
Как сообщал ранее в феврале Bloomberg, Сунак в частном порядке попросил министров и официальных лиц подготовить план восстановления отношений страны с Евросоюзом. По данным издания, они должны подготовить предложения о том, как Великобритания может более тесно сотрудничать со странами ЕС в оборонной и миграционной сферах, а также торговле, энергетике и др. Bloomberg отмечает, что частично такое решение было принято Сунаком под влиянием последствий спецоперации на Украине.
Великобритания провела референдум о выходе из ЕС 23 июня 2016 г. Тогда за выход из объединения проголосовали 51,9% британцев. Процесс согласования параметров дальнейших торговых взаимоотношений с ЕС занял у сторон несколько лет. Формально Великобритания покинула союз 1 февраля 2020 г., переходный период был завершен 1 января 2021 г.