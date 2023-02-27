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Политика

Британия и ЕС достигли нового соглашения по Brexit

Ведомости

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заключил новую сделку по торговым правилам для Северной Ирландии после Brexit с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, сообщили Reuters и BBC.

Достигнутое соглашение направлено на смягчение напряженности, которая возникла из-за условий выхода Великобритании из ЕС в 2020 г. Как ожидается, оно облегчит контроль товаров, поступающих из Великобритании в граничащую с ЕС Северную Ирландию, и даст ирландским властям право голоса в отношении правил ЕС, которые она должна соблюдать.

После переговоров Сунак и фон дер Ляйен должны провести совместную пресс-конференцию, затем британский премьер выступит перед членами Палаты общин.

Как сообщал ранее в феврале Bloomberg, Сунак в частном порядке попросил министров и официальных лиц подготовить план восстановления отношений страны с Евросоюзом. По данным издания, они должны подготовить предложения о том, как Великобритания может более тесно сотрудничать со странами ЕС в оборонной и миграционной сферах, а также торговле, энергетике и др. Bloomberg отмечает, что частично такое решение было принято Сунаком под влиянием последствий спецоперации на Украине.

Великобритания провела референдум о выходе из ЕС 23 июня 2016 г. Тогда за выход из объединения проголосовали 51,9% британцев. Процесс согласования параметров дальнейших торговых взаимоотношений с ЕС занял у сторон несколько лет. Формально Великобритания покинула союз 1 февраля 2020 г., переходный период был завершен 1 января 2021 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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