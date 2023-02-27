Британия и ЕС достигли нового соглашения по Brexit

Как сообщал ранее в феврале Bloomberg, Сунак в частном порядке попросил министров и официальных лиц подготовить план восстановления отношений страны с Евросоюзом. По данным издания, они должны подготовить предложения о том, как Великобритания может более тесно сотрудничать со странами ЕС в оборонной и миграционной сферах, а также торговле, энергетике и др. Bloomberg отмечает, что частично такое решение было принято Сунаком под влиянием последствий спецоперации на Украине.