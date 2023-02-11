Газета
Политика

Bloomberg: Сунак поручил разработать план восстановления отношений Великобритании и ЕС

Ведомости

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в частном порядке попросил министров и официальных лиц подготовить план восстановления отношений страны с Евросоюзом, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным издания, они должны подготовить предложения о том, как Великобритания может более тесно сотрудничать со странами ЕС в оборонной и миграционной сферах, а также торговле, энергетике и других. Bloomberg отмечает, что частично такое решение было принято Сунаком под влиянием последствий от проведения Россией спецоперации на Украине.

Издание отмечает, что британские чиновники надеются на возможность в ближайшие дни объявить о разрешении многолетнего спора с Евросоюзом по поводу торговых соглашений с Северной Ирландией. Команда премьера хочет использовать этот успех для улучшения отношений с ЕС во всех сферах.

Один из собеседников издания заявил, что изменение стратегии Великобритании в отношениях с ЕС показывает неудачу Brexit.

Агентство отмечает, что Сунаку придется найти баланс между ярыми сторонниками Brexit в его партии и уговорить Демократическую юнионистскую партию снять вето с делегированного правительства Северной Ирландии. Также ему придется столкнуться со скепсисом со стороны европейских лидеров, поскольку после Brexit в Великобритании сменилось пять премьер-министров, которые «относились к ЕС как к боксерской груше для своей внутренней аудитории».

Bloomberg отмечает, что ЕС скорее будет приветствовать сотрудничество с Великобританией в сфере обороны, поскольку страна обладает наиболее мощными вооруженными силами в Европе.

Великобритания провела референдум о выходе из ЕС 23 июня 2016 г. Тогда за выход из объединения проголосовали 51,9% британцев. Процесс согласования параметров дальнейших торговых взаимоотношений с ЕС занял у сторон несколько лет. Формально Великобритания покинула союз 1 февраля 2020 г., переходный период был завершен 1 января 2021 г.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных