Bloomberg: Сунак поручил разработать план восстановления отношений Великобритании и ЕС

По данным издания, они должны подготовить предложения о том, как Великобритания может более тесно сотрудничать со странами ЕС в оборонной и миграционной сферах, а также торговле, энергетике и других. Bloomberg отмечает, что частично такое решение было принято Сунаком под влиянием последствий от проведения Россией спецоперации на Украине.