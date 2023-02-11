Bloomberg: Сунак поручил разработать план восстановления отношений Великобритании и ЕС
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в частном порядке попросил министров и официальных лиц подготовить план восстановления отношений страны с Евросоюзом, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным издания, они должны подготовить предложения о том, как Великобритания может более тесно сотрудничать со странами ЕС в оборонной и миграционной сферах, а также торговле, энергетике и других. Bloomberg отмечает, что частично такое решение было принято Сунаком под влиянием последствий от проведения Россией спецоперации на Украине.
Издание отмечает, что британские чиновники надеются на возможность в ближайшие дни объявить о разрешении многолетнего спора с Евросоюзом по поводу торговых соглашений с Северной Ирландией. Команда премьера хочет использовать этот успех для улучшения отношений с ЕС во всех сферах.
Один из собеседников издания заявил, что изменение стратегии Великобритании в отношениях с ЕС показывает неудачу Brexit.
Агентство отмечает, что Сунаку придется найти баланс между ярыми сторонниками Brexit в его партии и уговорить Демократическую юнионистскую партию снять вето с делегированного правительства Северной Ирландии. Также ему придется столкнуться со скепсисом со стороны европейских лидеров, поскольку после Brexit в Великобритании сменилось пять премьер-министров, которые «относились к ЕС как к боксерской груше для своей внутренней аудитории».
Bloomberg отмечает, что ЕС скорее будет приветствовать сотрудничество с Великобританией в сфере обороны, поскольку страна обладает наиболее мощными вооруженными силами в Европе.
Великобритания провела референдум о выходе из ЕС 23 июня 2016 г. Тогда за выход из объединения проголосовали 51,9% британцев. Процесс согласования параметров дальнейших торговых взаимоотношений с ЕС занял у сторон несколько лет. Формально Великобритания покинула союз 1 февраля 2020 г., переходный период был завершен 1 января 2021 г.