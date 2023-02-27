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Wizz Air приостановит полеты в Кишинев из соображений безопасности

Ведомости

Венгерский авиаперевозчик Wizz Air объявил о приостановке с 14 марта полетов в Кишиневский международный аэропорт из соображений безопасности, передает пресс-служба Управления гражданской авиации Молдавии в Telegram-канале.

«Управление гражданской авиации подтверждает, что авиаперевозчик Wizz Air приостановил все свои рейсы в/из Международного аэропорта Кишинева с 14 марта 2023 г.», – говорится в сообщении. Компания приняла такое решение после оценки уровня безопасности воздушного пространства в регионе.

Wizz Air продолжит работать в аэропорту города Яссы, который расположен вблизи молдавской границы, а также увеличит число рейсов оттуда в Барселону, Бергамо, Берлин, Болонью, Ларнаку, Лондон, Милан и Рим.

23 февраля Минобороны России сообщило в своем Telegram-канале, что украинские власти готовятся осуществить вооруженную провокацию против Приднестровья. Как утверждают в министерстве, в качестве предлога для вторжения Украина планирует инсценировать «якобы наступление российских войск» с территории Приднестровья. Для «постановочного вторжения» киевские диверсанты переоденутся в форму российских военных, добавили в ведомстве.

24 февраля экс-советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Украина готова захватить Приднестровье за трое суток, если с такой просьбой выступят власти Молдавии. МИД РФ, в свою очередь, указал на готовность Москвы адекватно отреагировать на провокации со стороны Украины в Приднестровье.

26 февраля член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о перемещении ВСУ своих войск к границе Приднестровья.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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