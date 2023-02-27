Украина признала сосредоточение своих войск у границ с Приднестровьем

Украина сама по себе вряд ли пойдет на развязывание вооруженного конфликта в Приднестровье, поскольку это потребует санкции США, признаков получения которой сейчас не видно, так как конфликт в Молдавии доставит американцам дополнительные проблемы, говорит директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов. Но кроме Украины важна позиция самой Молдавии и поддерживающей ее Румынии, говорит эксперт. По словам источника, близкого к Минобороны, пока не видно, чтобы Молдавия была готова к какой-то крупной вооруженной акции против Приднестровья.