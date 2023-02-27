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Украина признала сосредоточение своих войск у границ с Приднестровьем

Киев не начнет военные действия без санкции США, уверен эксперт
Алексей Никольский
Артем Кулекин / РИА Новости

Пресс-секретарь командования «Юг» вооруженных сил Украины Наталия Гуменюк заявила 27 февраля, что украинские войска «сосредоточены вдоль всей границы Приднестровья» и их численность адекватна «существующим угрозам».

24 февраля российское Минобороны сообщило, что на границе с Приднестровьем было зафиксировано «значительное скопление» личного состава и техники ВСУ, и это может подтверждать подготовку военной провокации, о чем Минобороны заявляло днем ранее. Российские военные пообещали принять адекватные меры военного реагирования в случае таких событий. Минобороны Молдавии заявило 23 февраля, что не видит угроз на границе с Украиной, а российские заявления «призваны вызвать панику и замешательство среди людей по обе стороны Днестра».

При этом молдавские власти продолжают делать традиционные заявления о необходимости вывода российской группировки численностью 1500 человек из Приднестровья. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 21 февраля, что молдавские власти должны проявлять осторожность в отношении Приднестровья, а российская сторона внимательно наблюдает за ситуацией.

Венгерский авиаперевозчик Wizz Air приостанавливает с 14 марта полетов в Кишиневский международный аэропорт из соображений безопасности. Информацию об этом подтвердили 27 февраля в управлении гражданской авиации Молдовы.

Украина сама по себе вряд ли пойдет на развязывание вооруженного конфликта в Приднестровье, поскольку это потребует санкции США, признаков получения которой сейчас не видно, так как конфликт в Молдавии доставит американцам дополнительные проблемы, говорит директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов. Но кроме Украины важна позиция самой Молдавии и поддерживающей ее Румынии, говорит эксперт. По словам источника, близкого к Минобороны, пока не видно, чтобы Молдавия была готова к какой-то крупной вооруженной акции против Приднестровья.

Ранее по теме: Заявления о выводе миротворцев из Приднестровья ведут к эскалации
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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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