Госдеп: США через непубличные каналы связи пытаются узнать отношение России к ДСНВ

21 февраля в ходе послания Федеральному собранию президент Владимир Путин объявил об односторонней приостановке Россией участия в СНВ-III. По его словам, Россия не разрывает соглашение и готова вернуться в него при условии, если будет учтен ядерный потенциал Франции и Великобритании, входящих в НАТО. Кроме того, Москва может вернуться к приостановленной 32 года назад практике испытаний ядерного оружия, если их возобновят США (не проводят их с 1992 г.).