Госдеп: США через непубличные каналы связи пытаются узнать отношение России к ДСНВ
США используют непубличные каналы, чтобы обсудить с Россией будущее Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявила профильный помощник госсекретаря Мэллори Стюарт.
«Мы на самом деле пытаемся взаимодействовать с Россией в закулисном режиме, чтобы понять, что они думают по этому поводу и что им надо», — отметила она (цитата по «РИА Новости»). По ее словам, США не получали от российской стороны официального уведомления о приостановке участия в договоре.
21 февраля в ходе послания Федеральному собранию президент Владимир Путин объявил об односторонней приостановке Россией участия в СНВ-III. По его словам, Россия не разрывает соглашение и готова вернуться в него при условии, если будет учтен ядерный потенциал Франции и Великобритании, входящих в НАТО. Кроме того, Москва может вернуться к приостановленной 32 года назад практике испытаний ядерного оружия, если их возобновят США (не проводят их с 1992 г.).
ДСНВ был заключен в 2011 г. и продлен в январе 2021 г. на пять лет до 2026 г. Он предусматривает ограничение развернутых носителей стратегических ядерных сил в количестве 700 единиц, а боезарядов для них – в 1 500 единиц.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Россия приостановила участие в СНВ-3, чтобы убедиться в соблюдении ядерного паритета. Он также подчеркнул, что Москва не покидает ДСНВ, а приостанавливает участие в нем.