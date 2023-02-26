Путин заявил о необходимости обсуждать ядерный потенциал Британии и Франции

21 февраля в ходе послания Федеральному собранию Путин объявил об односторонней приостановке Россией участия в СНВ-III. По его словам, Россия не разрывает соглашение и готова вернуться в него при условии, если будет учтен ядерный потенциал Франции и Великобритании, входящих в НАТО. Кроме того, Москва может вернуться к приостановленной 32 года назад практике испытаний ядерного оружия, если их возобновят США (не проводят их с 1992 г.). ДСНВ был заключен в 2011 г. и продлен в январе 2021 г. на пять лет до 2026 г. Он предусматривает ограничение развернутых носителей стратегических ядерных сил в количестве 700 единиц, а боезарядов для них – в 1 500 единиц.