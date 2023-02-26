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Путин заявил о необходимости обсуждать ядерный потенциал Британии и Франции

Ведомости

Москва вынуждена вернуться к обсуждению вопроса о ядерном потенциале Великобритании и Франции, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Глава государства ответил на вопрос о необходимости «подсчитывать боеголовки» Великобритании и Франции, комментируя приостановку участия РФ в Договоре по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

«Ну конечно. Ведь мы в свое время пошли на то, чтобы вынести их за скобки, имея в виду и разрядку, и то, что НАТО объявило себя уже чуть ли не демилитаризованной организацией, говорили о том, что это, скорее, всего политическая организация, а не военный блок», – сказал Путин.

По его словам, Россия «видит, что происходит», поэтому вынуждена вернуться к обсуждению этой темы «с центра поля».

Путин подчеркнул, что НАТО стало претендовать на участие в диалоге по СНВ, хотя «они же формально не являются стороной в этом договоре, в нем две стороны: Россия и Соединенные Штаты». По его мнению, нельзя не учитывать ядерные потенциалы стран Североатлантического альянса, «тем более что они поставляют на Украину оружие стоимостью в десятки миллиардов долларов».

«Кроме всего прочего, когда они вот делают то, что делают сегодня на Украине, я просто не могу себе представить, что американские военнослужащие будут шастать по нашим ядерным объектам. Это просто смешно», – заявил Путин.

21 февраля в ходе послания Федеральному собранию Путин объявил об односторонней приостановке Россией участия в СНВ-III. По его словам, Россия не разрывает соглашение и готова вернуться в него при условии, если будет учтен ядерный потенциал Франции и Великобритании, входящих в НАТО. Кроме того, Москва может вернуться к приостановленной 32 года назад практике испытаний ядерного оружия, если их возобновят США (не проводят их с 1992 г.). ДСНВ был заключен в 2011 г. и продлен в январе 2021 г. на пять лет до 2026 г. Он предусматривает ограничение развернутых носителей стратегических ядерных сил в количестве 700 единиц, а боезарядов для них – в 1 500 единиц.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных