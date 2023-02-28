Минобороны сообщило о планах провокации США на Украине

Ранее 14 февраля Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию Минобороны сообщил о планах Украины обвинить Россию в заражении территорий рядом с Чернобыльской АЭС. По его данным, Киев с февраля по апрель готовится распространить фальшивые сведения, якобы подтверждающие, что российские военнослужащие занимались расхищением радиоактивных материалов и химических растворов, а также вывозили их за пределы Чернобыльской АЭС.