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Минобороны сообщило о планах провокации США на Украине

Ведомости

США планируют организовать в ходе боевых действий на Украине масштабные провокации с использованием психотропного вещества Би-зет, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов на брифинге.

По его информации, 10 февраля в Краматорск прибыл железнодорожный состав с грузом из 16 герметичных металлических ящиков, восемь из которых имели знак химической опасности, надпись Би-Зет и соответствующую маркировку.

Кроме того, заявил Кириллов, в начале этого года на Украину была доставлена партия из 55 000 комплектов средств индивидуальной защиты, противогазов и 13 000 индивидуальных противохимических пакетов.

«Факты одновременной поставки токсичных химикатов и средств защиты от них свидетельствуют о попытке проведения масштабных провокаций с использованием боевого психотропного отравляющего вещества Би-Зет в ходе конфликта», – утверждает он.

Это вещество, применявшееся США во время Вьетнамской войны, вызывает острый психоз, потерю ориентации, галлюцинации, нарушения памяти и запрещено Конвенцией о запрещении химического оружия, подчеркнул Кириллов.

Ранее 14 февраля Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию Минобороны сообщил о планах Украины обвинить Россию в заражении территорий рядом с Чернобыльской АЭС. По его данным, Киев с февраля по апрель готовится распространить фальшивые сведения, якобы подтверждающие, что российские военнослужащие занимались расхищением радиоактивных материалов и химических растворов, а также вывозили их за пределы Чернобыльской АЭС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных