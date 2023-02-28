Минобороны сообщило о планах провокации США на Украине
США планируют организовать в ходе боевых действий на Украине масштабные провокации с использованием психотропного вещества Би-зет, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов на брифинге.
По его информации, 10 февраля в Краматорск прибыл железнодорожный состав с грузом из 16 герметичных металлических ящиков, восемь из которых имели знак химической опасности, надпись Би-Зет и соответствующую маркировку.
Кроме того, заявил Кириллов, в начале этого года на Украину была доставлена партия из 55 000 комплектов средств индивидуальной защиты, противогазов и 13 000 индивидуальных противохимических пакетов.
«Факты одновременной поставки токсичных химикатов и средств защиты от них свидетельствуют о попытке проведения масштабных провокаций с использованием боевого психотропного отравляющего вещества Би-Зет в ходе конфликта», – утверждает он.
Это вещество, применявшееся США во время Вьетнамской войны, вызывает острый психоз, потерю ориентации, галлюцинации, нарушения памяти и запрещено Конвенцией о запрещении химического оружия, подчеркнул Кириллов.
Ранее 14 февраля Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию Минобороны сообщил о планах Украины обвинить Россию в заражении территорий рядом с Чернобыльской АЭС. По его данным, Киев с февраля по апрель готовится распространить фальшивые сведения, якобы подтверждающие, что российские военнослужащие занимались расхищением радиоактивных материалов и химических растворов, а также вывозили их за пределы Чернобыльской АЭС.