В Белом доме указали на самостоятельность Киева в определении критериев победы
США хотят, чтобы Украина победила, но Киев сам будет определять, как именно будет выглядеть победа. Об этом в интервью агентству Bloomberg заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.
«Мы хотим, чтобы Украина одержала победу. И мы думаем, что они могут это сделать. Но они сами будут определять, как для них будет выглядеть победа», – сказал он.
По словам Кирби, в случае переговоров президент Украины Владимир Зеленский будет определять самостоятельно то, о чем предстоит договориться. Кирби также указал на отсутствие желания Москвы вести переговоры.
Также сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия пока исходит из де-юре невозможности для Киева вести переговоры с Москвой. Он отметил, что со стороны Украины не поступало каких-либо сигналов о переговорах.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.
С начала боевых действий стороны несколько раз проводили переговоры. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии в феврале — марте, а четвертый раунд российско-украинского диалога прошел 29 марта в Стамбуле. Позже процесс заморозили, поскольку Украина вышла из него, а Зеленский на законодательном уровне установил, что переговоры не могут быть возобновлены, пока Путин является президентом России.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно говорил о нежелании Украины вести переговоры с Россией. В конце ноября 2022 г. представитель Кремля заявил, что переговоры между двумя странами сейчас невозможны, так как они отрицаются украинской стороной.