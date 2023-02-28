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Политика

В Белом доме указали на самостоятельность Киева в определении критериев победы

Ведомости

США хотят, чтобы Украина победила, но Киев сам будет определять, как именно будет выглядеть победа. Об этом в интервью агентству Bloomberg заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

«Мы хотим, чтобы Украина одержала победу. И мы думаем, что они могут это сделать. Но они сами будут определять, как для них будет выглядеть победа», – сказал он.

По словам Кирби, в случае переговоров президент Украины Владимир Зеленский будет определять самостоятельно то, о чем предстоит договориться. Кирби также указал на отсутствие желания Москвы вести переговоры.

Ранее по теме: Песков заявил о невозможности де-юре для Украины проводить переговоры

Также сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия пока исходит из де-юре невозможности для Киева вести переговоры с Москвой. Он отметил, что со стороны Украины не поступало каких-либо сигналов о переговорах.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

С начала боевых действий стороны несколько раз проводили переговоры. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии в феврале — марте, а четвертый раунд российско-украинского диалога прошел 29 марта в Стамбуле. Позже процесс заморозили, поскольку Украина вышла из него, а Зеленский на законодательном уровне установил, что переговоры не могут быть возобновлены, пока Путин является президентом России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно говорил о нежелании Украины вести переговоры с Россией. В конце ноября 2022 г. представитель Кремля заявил, что переговоры между двумя странами сейчас невозможны, так как они отрицаются украинской стороной.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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