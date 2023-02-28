Песков заявил о невозможности де-юре для Украины проводить переговоры
Россия пока исходит из де-юре невозможности для Киева вести переговоры с Москвой, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Пока, честно говоря, наверно, никто не может констатировать какие-либо сигналы с украинской стороны, пока мы исходим из де-юре невозможности для украинской стороны вести какие-либо переговоры на этот счет. Вот из этого исходим», – ответил Песков на вопрос, как в Кремле считают, насколько сейчас благоприятный момент для переговоров.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью китайским СМИ заявил, что сейчас настал «уникальный момент» для того, чтобы остановить конфликт на Украине, пока Россия «не развернула свою экономику в полном объеме и не поставила ее на военные рельсы». Белорусский президент призвал Украину заключить мирный договор с Россией без предварительных условий. Он также призвал президента Украины Владимира Зеленского начать действовать в интересах собственного народа, а не Запада, и предотвратить дальнейшую гибель страны, заключив мир с Москвой.
Комментируя заявления Лукашенко о том, что сейчас сложился благоприятный момент для заключения мирного договора, Песков подчеркнул важность учета новых территориальных реалий и Конституции РФ. Представитель Кремля также отметил, что есть определенные цели России, которая она выполняет в ходе спецоперации.
«Разумеется, при благоприятном положении дел и при соответствующем отношении украинского режима это может решаться и за столом переговоров. Но в данном случае главным является достижение наших целей – это является нашим приоритетом», – подчеркнул пресс-секретарь российского президента.
Накануне, 27 февраля, Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают мирный план Китая по урегулированию конфликта на Украине, заявил, что сейчас Москва не видит предпосылок для выхода конфликта на Украине в «мирное русло». Спецоперация продолжается, добавлял он.
Песков уже неоднократно указывал на невозможность переговоров с Украиной из-за отказа Киева на законодательном уровне от диалога с Москвой. 4 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал документ об отказе от переговоров с Россией до тех пор, пока ее президентом является президент РФ Владимир Путин.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. С начала боевых действий стороны несколько раз проводили переговоры. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии в феврале — марте, а четвертый раунд российско-украинского диалога прошел 29 марта в Стамбуле. Позже процесс заморозили, поскольку Украина вышла из него.