Песков заявил о невозможности де-юре для Украины проводить переговоры

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью китайским СМИ заявил, что сейчас настал «уникальный момент» для того, чтобы остановить конфликт на Украине, пока Россия «не развернула свою экономику в полном объеме и не поставила ее на военные рельсы». Белорусский президент призвал Украину заключить мирный договор с Россией без предварительных условий. Он также призвал президента Украины Владимира Зеленского начать действовать в интересах собственного народа, а не Запада, и предотвратить дальнейшую гибель страны, заключив мир с Москвой.